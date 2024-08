Esta mañana, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, fue elegido presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento para el periodo anual de sesiones 2024-2025.

En declaraciones a la prensa, el legislador indicó que continuará con el trabajo que venía haciendo la comisión en los últimos años y que tiene una serie de tareas por delante.

“Por ejemplo, se ha aprobado la bicameralidad y hay que elaborar los reglamentos de la futuras cámaras de diputados y de senadores. El sistema electoral tiene que adecuarse a estas modificaciones que han sido realizadas y la comisión que discutirlas y aprobarlas. Hay una serie de tareas que hay por delante”, señaló.

Tras recordar que las leyes orgánicas no necesariamente requieren para su aprobación el tipo de votación de las reformas constitucionales, adelantó que su gestión dará prioridad a las normas vinculadas a los cambios a la norma electoral para el siguiente proceso electoral y la bicameralidad, entre otras más.

“También hay asuntos importantes como, por ejemplo, el proyecto de la congresista (Gladys) Echaíz que plantea cambios en el sistema judicial. Es evidente que el sistema judicial está en crisis y se requiere alguna vez modificaciones; o sea, no solamente tenemos por delante las elecciones, sino hay otros temas significativos”, anotó.

Insistirán con debate de la ley que afecta a Antauro Humala

Ante la falta de consenso entre las bancadas, el Pleno del Congreso acordó en junio pasado que el dictamen que impide que los condenados por asesinato y otros delitos puedan postular a cargos de elección popular hasta 10 años después de haber sido rehabilitados, regrese a la comisión de Constitución.

La decisión se adoptó con 90 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones.

Esta propuesta no halló consenso entre los congresistas ya que los delitos de homicidio, secuestro, entre otros, fueron excluidos del texto original. La versión final presentada por la entonces presidenta de la comisión, Martha Moyano, sólo consideraba los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, rebelión, sedición y motín, lo que causó confusión.

De aprobarse la propuesta, se impediría una eventual candidatura a la Presidencia de la República de Antauro Humala, quien fue sentenciado por homicidio, secuestro agravado y rebelión por el “Andahuaylazo” en el año 2005 y, en el 2022, abandonó la prisión.

Respecto a este tema, Rospigliosi anunció que insistirán con el debate de dicha propuesta; sin embargo, reconoció que aún no hay los votos necesarios en el Pleno para su aprobación.

“Moyano había dicho en innumerables veces que no habían los votos necesarios para probar esos cambios. Ella fue muy criticada y, de hecho, en la legislatura pasada se sometió a votación la propuesta y no se obtuvieron los votos. Incluso, la congresista aceptó algunas modificaciones que hicieron las bancadas, pero a pesar de eso no se alcanzó la votación necesaria y el tema regresó la comisión. Bueno, ahora seguramente que insistiremos con la iniciativa, pero el asunto es que se requiere al menos 2/3 de la votación (en el Pleno) y no siempre es posible alcanzarlos. Vamos a tratar nuevamente de hacerlo”, apuntó el legislador fujimorista.

Remarcó que la priorización del debate de esta norma dependerá de lo que decidan los miembros de su grupo de trabajo.

“Hay 13 bancadas, más un grupo de personas que no tienen bancada. Entonces, no es sencillo llegar a un consenso sobre ello, pero vamos a tratar de sacar adelante todas las normas que sean indispensables en estas circunstancias”, aseveró.

