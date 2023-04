El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, descartó que su cliente vaya a acogerse a la colaboración eficaz en el marco del proceso por el caso Interoceánica, tal como se dejó entrever en la víspera.

“Si a ti te acusan de un asesinato y eres culpable, tienes que acogerte (a la colaboración eficaz), pero si eres inocente ¿te vas a acoger? (...) solamente se acogen a colaboración (eficaz) quien dice soy culpable, acepto mi culpa y entablo una negociación, pero quien dice que no ha participado, como es el caso de mi patrocinado, y quien dice que no tiene conocimiento de los hechos, no tiene por qué acogerse a la colaboración eficaz”, señaló a la prensa, tras precisar que ninguna persona puede inventar un crimen para tratar de buscar un beneficio.

En ese sentido, Su remarcó que el expresidente niega totalmente las declaraciones que ha dado el exsuperintendente de la empresa Odebrecht (hoy Novonor) en el Perú, Jorge Barata, a la Fiscalía.

“El señor (Jorge) Batata ha dado versiones contradictorias. Ha incriminado (a Toledo), pero lo que ha dicho tiene que ser probado en juicio, solo es un testimonio. Las evidencias de la información bancaria si acreditan plenamente que el dinero tuvo como destino a Toledo. No porque Barata lo acuse, Toledo tiene que aceptar lo que diga esa persona”, acotó.

Al ser consultado por el motivo por que Toledo estuvo prófugo de la justicia durante varios años, el abogado sostuvo que su patrocinado adoptó esa postura porque no confía en la justicia peruana.

“El señor (Alejandro) Toledo no confía en la justicia, porque le dictaron una prisión y no le permitieron apelar, porque le confiscaron su fondo de pensiones de la AFP y le dijeron que esa plata estaba contaminada con corrupción. Ha habido mucha intervención del sistema de justicia, del Poder Judicial, de los ministros, del presidente de ese entonces”, cuestionó.

LEA TAMBIÉN: Admiten a trámite demanda de extinción de dominio contra ocho inmuebles a nombre de Toledo

Control de acusación

Por segunda vez consecutiva, Toledo no se presentó a la audiencia de control de acusación del caso Interoceánica. El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, suspendió la sesión hasta el próximo viernes 12 de mayo.

Su indicó a la prensa que la Fiscalía, a solicitud del Poder Judicial, tendrá que corregir su acusación al encontrarse algunos errores e inconsistencias en el documento.

LEA TAMBIÉN: Piden que junta médica que evaluará a Toledo también sea integrada por médicos particulares

“Esta acusación se hizo en 48 horas. Una acusación de 1,240 paginas, que se hace en dos días, siempre tendrán defectos. Entonces, hay una serie de errores e inconsistencias, tanto en las cifras como en la teoría del caso, porque la Fiscalía por un momento dice que el acuerdo fue entre Toledo con Barata, pero en otro dice que fue entre Toledo, (Josef) Maiman y Sabih Saylan. Fue en agosto, noviembre, en enero. O sea, la Fiscalía no sabe explicar, entonces, el fiscal ya a aceptado corregir y hacer una teoría homogénea, que nos permita defendernos”, apuntó.

Según dijo, la Fiscalía deberá entregar el próximo 4 de mayo la subsanación de la acusación, a fin de que se pueda correr traslado a las partes y se revise si todo está conforme a ley.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí