El expresidente Alejandro Toledo pasó ayer su primera noche en el penal de Barbadillo (Ate), tras ser extraditado de Estados Unidos. En horas de la mañana se reunió brevemente con su abogado, Roberto Su. Esto, a pesar de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el exmandatario no recibirá visitas hasta que el Consejo Técnico Penitenciario del penal determine los días y horarios de dichas visitas.

A su salida de dicho centro penitenciario, Su informó que su cliente le informó que ayer se descompensó y que fue atendido en el área de emergencias del penal, por lo que no ha podido ni siquiera desayunar.

“Toledo llegó anoche y fue atendido por una pequeña emergencia. Todavía no ha probado alimentos, se ha descompensado ayer en la noche y hoy día está esperando que culmine su visita. He podido hablar con él unos minutos por una cuestión de emergencia, no podía esperar dos horas porque tenia una diligencia de control acusación”, señaló a la prensa.

Según dijo el abogado, el exmandatario solo tiene en su celda un colchón, una cama, y un juego de sábanas. “No tiene ningún artefacto, ninguna silla, ninguna comodidad”, aseveró tras precisar que su cliente se encuentra demacrado.

Respecto al estado de la enfermedad (Cáncer) que padece Toledo, Su enfatizó que una Junta Médica del INPE se encargará de revisar cómo ha evolucionado y si pone en riesgo la vida de su patrocinado. “Se está solicitando que (la revisión) se haga con médicos del INPE y particulares, que lo han tratado de esa enfermedad en el Perú en años anteriores”, acotó.

En ese sentido, dijo que tras recibir el respectivo informe médico, y si estos concluyen que es incompatible que el exmandatario permanezca en el penal por un riesgo en su vida, “la defensa no dudará en hacer la petición (de arresto domiciliario) ante el juzgado debidamente probada y con la documentación pertinente”.

Hermano de Toledo lo visita en el penal

Otro personaje que llegó al penal de Barbadillo para averiguar sobre el estado de salud del expresidente es Pedro Toledo, hermano del investigado por el caso Interoceánica. En breve diálogo con la prensa, insistió en que se le debe dictar arresto domiciliario al exmandatario debido a su delicado estado de salud.

También aseguró que la exprimera dama, Eliane Karp, se encuentra devastada tras la extradición de su esposo. “Está devastada como cualquier persona”, acotó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí