El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señaló que, ante el viaje de la ex primera dama Eliane Karp a Israel, se espera que dicho país acceda a la extradición de la esposa del expresidente Alejandro para que se continúe con el debido proceso judicial peruano.

En declaraciones a Canal N, señaló que dicho trámite ante las instituciones peruanas tomará su tiempo ya que es necesario realizar las gestiones correspondiente, así como traducir el cuadernillo de extradición para realizar la solicitud ante Israel.

Añadió que, con respecto a las investigaciones por el caso Ecoteva, el Poder Judicial hizo su parte en su momento. “Creo que debieron haber estado más interesados en impulsar esta extradición, posiblemente paralelo a como se pedía la del señor Toledo”, refirió.

Asimismo, manifestó que, en su opinión, Israel debería conceder la extradición ya que Eliane Karp vendría al Perú a seguir el debido proceso dentro del sistema judicial peruano y que se respetará la decisión de dicho país.

“Más que proteger y aplicar sus leyes, así como nosotros las tenemos, tenemos que respetar lo que diga, si Israel dice que no extradita a sus connacionales. En lo personal pienso que (Israel) sí debería hacerlo (aprobar la extradición), porque la señora viene a seguir el debido proceso, no es que la estemos condenando. La señora viene a aclarar una situación que le corresponde porque ella ha participado en la gestión pública”, sentenció.

“Israel es un país muy respetuoso de la ley, organizado, donde hay democracia, pienso que quizás demore, pero nos va a otorgar con el tiempo esta extradición. Para que a una persona se la pueda extraditar tiene que existir una orden de detención, si no existe por parte del órgano judicial no va a caminar nada. No tenemos tratado podría ser que el Estado de Israel diga que no”, añadió.

