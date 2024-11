Tras una serie de idas y vueltas, finalmente el suboficial Félix Montalvo, quien es exchofer del vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’, recibió autorización de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que pueda declarar ante la comisión de Fiscalización del Congreso.

Así lo dio a conocer el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, tras precisar que decidieron dar luz verde al pedido realizado por el abogado de dicho suboficial, Jesús Poma.

“Ha sido autorizada su participación aquí (en el Congreso). El señor abogado ha solicitado la autorización, se le ha concedido, ya si no viene ya es una cuestión personal”, respondió a la prensa.

Precisamente, esta mañana el grupo de trabajo que lidera Juan Burgos tenía previsto interrogar a Montalvo; no obstante, este no acudió. Solo se leyó un documento enviado por Poma en el que informa que su patrocinado recibió permiso para hablar sobre el tema. Pese a ello, no se fijó una nueva fecha para escuchar su testimonio.

El jefe de la PNP también descartó cualquier protección al prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, tal como se dio a conocer en un audio atribuido al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, difundido el último domingo por Cuarto Poder.

“Totalmente (se descarta que haya generales que lo estén protegiendo)”, dijo escuetamente al ser consultado por un periodista.

De acuerdo con Cuarto Poder, el ministro habría revelado los nombres de dos generales de la PNP que habrían encubierto a Cerrón. Esto confirmaría la hipótesis de las autoridades, pues el líder PL estaría siendo informado de las acciones que toma la Policía para dar con su ubicación y captura.

“Lo que pasa es que la información que yo tengo de estos muchachos es que hay dos generales que están protegiendo a Cerrón”, se escucharía en el supuesto audio entre Santiváñez y Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’.

Intervinieron siete inmuebles para capturar a Cerrón

En otro momento, Zanabria informó que la semana pasada se llevó a cabo un operativo para lograr la aprehensión de Cerrón en Huancayo. Según dijo, se intervinieron siete inmuebles en total y estuvieron ”muy cerca” de capturarlo.

“Les informo que la semana pasada hicimos un operativo muy grande contra Vladimir Cerrón y; sin embargo; no ha sido publicado. Se ha dado un golpe en siete casas en Huancayo, Chupaca y otras localidades, en las cuales ha estado muy cerca la captura de esta persona”, acotó.

“Lamentamos que no haya salido información al público y creo que ya con las propias declaraciones que ha hecho el propio señor Cerrón, se ha evidenciado lo cerca que estamos de capturarlo”, añadió el comandante general de la PNP.

