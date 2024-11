El exasesor de Pedro Castillo Henry Shimabukuro reveló esta noche que la presidenta Dina Boluarte efectivamente no estuvo en el condominio Mikonos el 24 de febrero, pero sí cerca de allí en el balneario Rosisario de Asia.

Según relató Shimabukuro, en Panorama, tal como dijo el presidente del condominio Mikonos, en la comisión de Fiscalización del Congreso, la mandataria nunca ingresó, pero el exasesor señaló que sí estuvo en las inmediaciones de este, desde donde “eligió una ruta marginal o la ruta de los trabajadores hacia el balneario Rosario de Asia”

¿Qué hizo Bolaurte en el balneario Rosario de Asia? un agente de la DINI habría logrado detectar que los pasos de la mandataria. “Un lugareño le dijo ( al agente de la DINI) que vio a la presidenta entregando un sobre a una persona”, dio a conocer el exasesor de Pedro Castillo.

LEA TAMBIÉN: Henry Shimabukuro reveló que Dina Boluarte mantenía reuniones clandestinas

Shimabukuro indicó que hay muchos agentes que ya han dejado de laborar en la DINI y que estuvieron tras el rastro de Vladimir cerrón.

La carta notarial a Shimabukuro

En octubre la presidenta Dina Boluarte negó haber recibido algún regalo del encarcelado exconductor de televisión, Andrés Hurtado, tal como denunció el exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro.

En ese sentido, la mandataria envió una carta notarial al empresario, en el que le pide que rectifique sus declaraciones en un plazo de 48 horas o lo denunciará penalmente.

“En tal sentido, y por ser falsas las afirmaciones que su persona ha señalado en el citado programa televisivo, solicito su rectificación en el plazo de 48 horas, caso contrario, me veré obligada a iniciar las acciones civiles y/o penales que correspondan”, se lee en el texto.

Boluarte descartó que Hurtado le haya regalado un traje amarillo, tal como aseveró Shimabukuro, por lo que insistió en que sus declaraciones son irresponsables y tendenciosas.

“En relación a lo afirmado por su persona en el citado programa televisivo, niego categóricamente que Andrés Hurtado me haya obsequiado el traje con el que asumí el cargo de presidenta del Perú, así como niego también que dicha persona me haya entregado, en calidad de donación o préstamo, cualquier otro objeto como relojes, pulseras o cadenas, etc., que usted irresponsablemente y tendenciosamente sugiere”, se lee en su misiva.

Si bien reconoció que, como primera funcionaria del Estado, es consciente de las críticas que se puedan dar en el ejercicio de su cargo, y que las acepta con sano juicio e hidalguía, recalcó que estas “no pueden ni deben, nacer o sustentarse en hechos o situaciones que no son ciertas, tanto más, si la noticia, por la sola condición de mi cargo”.

¿Qué es lo que dijo Shimabukuro?

Shimabukuro denunció en el programa “Ocurre ahora”, de ATV, que Hurtado le habría entregado regalos a Boluarte, entre ellos, prendas, relojes, anillos, pulseras y cadenas.

Si bien no precisó las fechas de las entregas de las dádivas, el empresario indicó que no solo se trató del sastre amarillo que la jefa de Estado lució durante la ceremonia de asunción en su cargo, sino de otros obsequios adicionales.

Es más, dijo que la exasesora de Boluarte, Grika Asayag, habría tenido acceso en repetidas ocasiones a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) justo cuando Hurtado visitó las instalaciones de dicha institución.

“Esta señora o señorita que es de extrema confianza de la señora Boluarte tiene ingresos a la DINI en varias ocasiones, que coincide con la fecha cuando Andrés Hurtado estuvo en la DINI”, sostuvo.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.