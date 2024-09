El exasesor del presidente Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, se refirió a su situación en el caso “Gabinete en las Sombras” del cual pidió ser excluido, alegando que aún asumía su cargo en Palacio de Gobierno. Asimismo, comentó que su abogado extendió la solicitud al Ministerio Público.

“Es por eso que mi abogado a pedido la separación de mi carpeta fiscal para que me excluyan y me investiguen individualmente, no grupalmente. Porque cuando nace este archivo de ‘Gabinete en la Sombras’, yo todavía no había llegado a Palacio. Esto se inicia en el 2021, con ministros que han estado presos y otros prófugos”, relató.

Shimabukuro aseveró que él llegó a finales del 2021, cuando ya se aperturaron las carpetas en su contra. Sin embargo, asegura no haber estado presente cuando se iniciaron todas las pesquisas en su contra.

“Yo todavía no existía en Palacio. Yo llego a finales de 2021 en diciembre cuando ya había la operación de Petroperú, de Gabinetes en las Sombras y etcétera. A mi me incorporan en esa carpeta, porque luego, los meses después con la investigación que se iba dando es para alejarme del presidente Castillo y poder hacer toda una conspiración para llevarlo a la lectura de ese documento (Golpe de Estado)”, explicó.

Para él, todo pudo haberse evitado en caso no se le separaba, o alejaba, de la cercanía con el presidente Pedro Castillo. El ex asesor acusó de que existió una conspiración para que esto sucediera y que así el entonces mandatario sea arrinconado para que procediera un día con la lectura del mensaje a la nación en la que sentenciaba su tildado de autócrata.