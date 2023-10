A inicios de este mes, Cuarto Poder reveló que la exasesora y amiga de la presidenta Dina Boluarte, Grika Asayag O’Besso, presuntamente viene siendo víctima de un reglaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

En una carta notarial enviada al jefe de la DINI, Roger Arista, Asayag le pidió que cesen los actos de reglaje y/o seguimientos ejecutados en su contra.

“Que el día 8 de mayo, al salir de mi domicilio, identifiqué un auto de placa CBX386 estacionado en el frontis de manera sospechosa, el mismo que venía vigilando mi domicilio y mis actividades”, dijo Asayag en el documento.

Ese día la exfuncionaria de Palacio salió de su casa y pudo grabar a dicho vehículo gris de vidrios oscuros, marca Nissan Sentra, de placa CBX 386. También logró fotografiarlo cuando estaba parqueado a menos de 10 metros de su vivienda, en Pueblo Libre. Tenía los tapasoles abiertos y los vidrios ligeramente abajo.

Cuatro semanas después Cuarto Poder accedió al video del hecho, un elemento nuevo sobre la denuncia presentada por Asayag. En las imágenes se observa que al verse sorprendido por Asayag, el conductor del vehículo adquirido con recursos no fiscalizados de la DINI se marchó del lugar.

También accedió a documentos que registran la reacción de la DINI tras la emisión del primer reportaje.

Un día después de la emisión del reportaje, el órgano de control interno de la DINI solicitó información sobre el misterioso vehículo que estuvo reglando a Asayag y los otros que captamos a la salida de la DINI y que son de propiedad de la empresa Negocios y Servicios de Alquiler S.A.C., en donde figura como subgerente el cajero de la dirección de contrainteligencia, Walter Jesús de La Torre Cueto.

Al cabo de dos días, el 4 de octubre, la DINI respondió mediante un memorando que extrañamente no lleva la firma del jefe de la DINI, sino del jefe de gabinete de asesores, Rubén Castañeda Layseca.

OCI: Informe si los siguientes vehículos, NISSAN placas CBX 386, BYJ -140, CBX -471 Y BYN 589, TOYOTA placas CBX233 y BYM 562, SANG YONG REXTON placa BYJ-490 y Mercedes Benz de placa BNB-797, se encuentran a cargo de la DINI y/o de la dirección de contrainteligencia e indique su estado de operatividad actual.

DINI: Todos los vehículos consultados se encuentran a cargo de la Dirección de contrainteligencia.

OCI: Informar documentadamente si durante el periodo de junio -agosto 2023, el vehículo Nissan CBX – 386 fue entregado en calidad de préstamo a algún componente del sistema de inteligencia nacional – SINA.

DINI: Durante el periodo junio – agosto, el vehículo de placa CBX 386 no fue entregado en calidad de préstamo a algún componente del SINA.

Con esta carta, la DINI confirmó que el vehículo que Asayag ampayó cerca de su casa les pertenece, pero no explicó al órgano de control interno por qué y para qué estaba ahí.

OCI: ¿La entidad recibió la carta notarial de fecha 23 de junio de 2023 enviada por Grika Asayag?, de ser afirmativa su respuesta, informe documentadamente sobre la respuesta efectuada y acciones que se ha tomado.

DINI: Se adjunta copia simple de la carta notarial recibida con fecha 23 de junio de 2023. No se emitió respuesta a la misma porque no existe la obligación de contestarla y no se tomó acción respecto de la misma.

José Cueto descarta que DINI haya querido hacer reglaje a Asayag

En esta historia que parece un rompecabezas solo para hombres de aguda inteligencia, aparece una nueva versión de los hechos.

“Dio la casualidad de que estaba cerca de la casa de esta señorita y ella, digamos, ha pensado que la están siguiendo, pero no. Nadie la está siguiendo. No hay ningún interés de seguirla tampoco (..) mira, yo confío en lo que me dice el director de inteligencia”, indicó el legislador de Renovación Popular, José Cueto.

Cueto, presidente de la comisión de Inteligencia del Congreso, asegura que el vehículo que la antes mano derecha de la mandataria grabó casi en la puerta de su casa no estaba ahí para reglarla sino para encontrarse con un agente colaborador.

“Sí. Hasta donde yo tengo entendido fue la única vez que fue porque ahí (frontis de la casa de Asayag) lo citó el agente, lo esperó, conversaron y se fue (...) y cuando vaya el director de inteligencia al Ministerio Público llevará los documentos que demuestren que no hay nada”, añadió.

El presidente de la comisión de Inteligencia; sin embargo, no compartió la información sobre este caso con el resto de integrantes de ese grupo de trabajo.

“Si él ya ha recibido la información tendrá que ponerla en conocimiento de todos nosotros para ver qué siguiente acción hacemos (...) se quedará él (José Cueto) tranquilo, pero la que tiene que estar tranquila es la comisión”, indicó el legislador Roberto Chiabra.

José Cueto afirmó que el agente de la DINI que estuvo en el frontis de la casa de Grika Asayag no tenía intención de hacerle un reglaje. (Foto: Congreso)

Jefe de la DINI señala que investigan internamente el caso

Muchos de los bienes que adquiere la Dirección de Contrainteligencia con recursos especiales o no fiscalizados se realizan por intermedio de la empresa Negocios y Servicios de Alquiler S.A.C. Según la propia DINI, para regularizar estas compras, se suscriben declaraciones juradas del verdadero comprador.

OCI: Informe documentadamente si la entidad cuenta con algún mecanismo de control que permita cautelar los vehículos adquiridos con recursos especiales y si vienen siendo empleados para los fines establecidos en los planes de actividad de inteligencia.

DINI: La DINI semestralmente realiza la inspección física de los vehículos a su cargo que fueron adquiridos con recursos especiales. Los vehículos vienen siendo empleados en los planes de la actividad de inteligencia respectiva.

En declaraciones a Cuarto Poder, Castañeda Layseca aseguró que nadie de la DINI ha iniciado ningún sentimiento a nadie; sin embargo, recalcó que investigan la denuncia.

“No le puedo explicar (qué hacía un vehículo de la DINI cerca la casa de Asayag), no le puedo explicar. Ya hay un proceso de investigación y cuando se tenga los resultados se comunicará algo oficial”, apuntó.

Mientras tanto, Arista, quien le rinde cuentas directas al jefe de gabinete, Alberto Otárola, acudirá a la Fiscalía para dar su versión.

