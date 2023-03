Un reportaje realizado por el programa Cuarto Poder denunció que Grika Asayag Obesso, amiga cerca y asesora de la presidenta Dina Boluarte, pretende apropiarse de manera ilegal de una casa que le alquilaron en el distrito de Breña.

El dominical reveló que en 2016, la amiga de Boluarte presentó al Poder Judicial una demanda, en la que pedía ser dueña de dicha casa mediante la figura legal llamada prescripción adquisitiva. Esta fórmula permite que una persona se apodere de una vivienda que haya ocupado por un plazo de 10 años y que no haya sido reclamada por otra persona, pero ella no cumple con estos requisitos.

En 2006, la dueña de dicha residencia, Esther Carrillo, le alquiló la vivienda a Asayag Obesso, quien a los pocos meses dejó de realizar los pagos mensuales acordados y abrió en el lugar un instituto de educación técnica, llamado Virginia Henderson.

Fue recién en 2009 cuando Carrillo interpuso una demanda contra la actual asesora de Boluarte Zegarra con la intención de desalojarla. No obstante, Grika Asayag respondió a ello acudiendo a la Municipalidad de Breña, donde se declaró poseedora de la casa y consiguió un código de contribuyente, con lo que podía encargarse del pago de los impuestos del recinto.

En diálogo con Cuarto Poder, la gerente de renta de Breña, Mery Ann Vela, informó que tanto Esther Carrillo como Asayag Obesso aparecían como contribuyentes en calidad de posesora, pero ya no hay registro de la última porque se le suspendió en 2018.

En ese sentido, explicó que el funcionario que admitió brindarle el código de contribuyente a la amiga de la presidenta cometió un acto irregular. “No sé porque el funcionario admite. Yo no lo hubiera hecho porque yo sé quién es mi contribuyente. Y eso no es posible de hacerlo. Yo le hubiera dicho que no”, agregó.

Tras el fallecimiento de la dueña de la casa y su hija, Grika Asayag presentó en el 2016 al Poder Judicial una prescripción adquisitiva para quedarse con la casa, pero demanda a la familia Ortiz, la que le vendió la casa a Esther Carrillo en el año 1979.

En dicho recurso, la mujer indicó a la justicia que vive en la casa de Breña desde 1999, lo que fue desmentido por los nietos de Carrillo y por sus propios vecinos que recuerdan a la antigua propietaria.

Además, la asesora de Dina Boluarte presentó un predio por prescripción adquisitiva, el cual es el testimonio de personas que viven en el perímetro de la casa y que afirmen que el solicitante vive ahí por lo menos 10 años. Ayag solo presentó cinco declaraciones juradas simples de personas que nadie conoce en el vecindario.

Por su parte, el nieto de Esther Carillo, Anthony Castañeda, denunció que la funcionaria de Palacio de Gobierno se aprovechó de la muerte de su abuela y su madre para demandar a la familia Ortiz.

“Ella aprovecha que mi abuela y mi madre mueren. Demanda a la familia Ortiz que no tiene nada que ver. Eso es una usurpación, si ella sabe que existimos, es una artimaña. Ella ha querido irse por debajo, por detrás y agarrar la propiedad como sea”, aseveró para el dominical.