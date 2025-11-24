PJ rechaza pedido de César Hinostroza para anular resolución que aprueba su extradición. Foto: gob.pe
El Poder Judicial (PJ) rechazó , para que sea juzgado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

para que sea procesada en Perú por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

En su pedido, , debido a no se le permitió ni a él ni a su abogado participar en una audiencia virtual del 4 de noviembre en donde se evaluó su caso.

Además, señaló que , además de ignorar su solicitud para ser procesada virtualmente antes de pedir la extradición, lo que consideró una vulneración sistemática de sus derechos.

Sin embargo, la sala presidida por el juez supremo César San Martin, aclaró que la exclusión de Hinostroza y su defensa en la audiencia se debió a que el pedido fue extemporáneo y que el proceso de extradición activado es un procedimiento auxiliar de cooperación judicial internacional, no un juicio penal.

Además, Asimismo, mencionó que la solicitud de un proceso virtual es incompatible con la prisión preventiva vigente de 36 meses contra Hinostroza.

Finalmente, el tribunal ordenó comunicar su decisión a las autoridades pertinentes, en donde se incluye la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, el Ministerio de Justicia y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Asimismo, por lo que se seguirán realizando las diligencias pertinentes para agilizar el proceso.

