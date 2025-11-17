El Ejecutivo aprobó la resolución suprema que autoriza la extradición del exmagistrado César Hinostroza, procesado en el Perú por el presunto delito de cohecho activo genérico. La decisión se adoptó durante la última sesión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La medida se basa en el informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, que recomendó acceder al pedido formulado por las autoridades judiciales.

A ello se suma el pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró procedente la solicitud conforme al marco constitucional y al procedimiento establecido.

El requerimiento fue planteado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, instancia que impulsa el proceso contra el exjuez.

El Consejo de Ministros aprobó la resolución que permite la extradición de César Hinostroza desde Bélgica. Foto: PCM.

Con la aprobación de esta resolución, se viabiliza la extradición de César Hinostroza desde el Reino de Bélgica para afrontar la justicia peruana.

Según el Gobierno, la decisión reafirma el compromiso del Estado con el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, garantizando a la vez el respeto al debido proceso como condición esencial para la confianza ciudadana.