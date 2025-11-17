El Gobierno autorizó la extradición de César Hinostroza desde Bélgica para que enfrente un proceso por presunto cohecho activo genérico en el Perú. Foto: Andina.
El Gobierno autorizó la extradición de César Hinostroza desde Bélgica para que enfrente un proceso por presunto cohecho activo genérico en el Perú. Foto: Andina.
El Ejecutivo aprobó la resolución suprema que autoriza la , procesado en el Perú por el presunto delito de cohecho activo genérico. La decisión se adoptó durante la última sesión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La medida se basa en el informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, que recomendó acceder al pedido formulado por las autoridades judiciales.

A ello se suma el , que declaró procedente la solicitud conforme al marco constitucional y al procedimiento establecido.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza por caso “Cuellos Blancos”

El requerimiento fue planteado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, instancia que impulsa el proceso contra el exjuez.

El Consejo de Ministros aprobó la resolución que permite la extradición de César Hinostroza desde Bélgica. Foto: PCM.

Con la aprobación de esta resolución, se viabiliza la para afrontar la justicia peruana.

LEA TAMBIÉN: Cuellos Blancos: suspenden a juez sindicado de favorecer a allegados de César Hinostroza

Según el Gobierno, la decisión reafirma el compromiso del Estado con el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, garantizando a la vez el respeto al debido proceso como condición esencial para la confianza ciudadana.

