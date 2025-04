Pese a las polémicas declaraciones que dio en la comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, en las que dejó entrever que hay una “condición biológica” que impide que las mujeres tengan más participación en las ciencias, el legislador de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, dijo que no piensa pedir disculpas por sus expresiones.

En diálogo con radio Exitosa, el congresista enfatizó que solo dio su “opinión” y que no pensaba retractarse o pedir disculpas por ello.

“No. Está en el contexto. No se ha escuchado todo, fue una hora y media de participación”, dijo tras considerar que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Parecería que eso (que existe un problema biológico para que las mujeres se interesen en las ciencias) es así, y eso no lo digo yo, eso lo dicen muchas otras personas. Otras dicen lo contrario, porque creen que es un tema de ideología de género, pero esas son opiniones, opiniones calificadas y las opiniones hay que respetarlas y debatirlas”, añadió.

Bustamante recalcó que en ningún momento trató de expresar que las mujeres estén menos calificadas, sino que están menos representadas y que no se les da las oportunidades en el campo de la ciencia.

Incluso, advirtió que existe una condición biológica para que el humano tenga un interés en este rubro, por lo cual, se debe promover que existan más científicos “no más hombres o mujeres, o de la etnia A o B, o de la región del norte o del sur”.

"No dije nada malo. Lo que pasa es que se me ha sacado fuera de contexto. (...) lo que manifesté era que no había ninguna razón para llegar a una equidad de género, que la ciencia era meritocrática y si sucede que terminábamos teniendo 70% mujeres y 30% hombres o al revés, bien por la ciencia, pero lo importante es que no existe ninguna condición biológica“, acotó.

Finalmente, reiteró que no siente que haya dicho algo inapropiado o que amerite unas disculpas. “Las opiniones hay que respetarlas y debatirlas“, apuntó.

Comisión de Ética evaluará investigar al legislador

Por su parte, el presidente de la comisión de Ética, Álex Paredes, adelantó que su grupo de trabajo evaluará abrir una investigación de oficio contra Bustamante a raíz de estas polémicas declaraciones.

“Nosotros vamos a evaluar, porque una declaración de ese tipo no se condice, por ejemplo, con la declaración universal de los derechos humanos, no se condice con nuestra Constitución”, dijo el último lunes a la prensa.

A su juicio, este tipo de afirmaciones son “totalmente irrespetuosas” y atentan contra la igualdad y la no discriminación.

“Creo que todo aquello que genere discriminación, no puede ser avalado (...) si vamos a poner en comparativo las calificaciones de las personas, en el caso de quiénes son del género femenino, a veces llevan distancia a los varones”, indicó.