El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó las declaraciones del congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, y las calificó como “machistas y desfasadas en tiempos”.

Esto, luego que Bustamante, durante su participación en la comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento, aseguró que “no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias“.

“Esta expresión es absolutamente machista y desfasada en tiempos en los que las mujeres contribuyen y demuestran su capacidad y experiencia en diversos ámbitos, incluidas la ciencia y la tecnología, siendo ejemplos para el mundo”, indicó el MIMP en un comunicado publicado la noche del último lunes.

En ese sentido, el sector que dirige Fanny Montellanos pidió que este tipo de ideas sean erradicadas porque están cargadas de prejuicios y estereotipos de género que no contribuyen a la promoción de igualdad de oportunidades que están impulsando.

En tanto, la ONG feminista Manuela Ramos enfatizó que no existe ningún sustento científico que avale que las mujeres tengan menos condiciones para las ciencias exactas, tal como señala Bustamante.

“Sin embargo, diversas investigaciones revelan que la recarga en las labores de cuidado, la discriminación y el acoso si son causas del abandono de carreras de investigación científica”, sostuvieron.

¿Qué dijo exactamente Ernesto Bustamante?

Durante su participación en la comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, Bustamante cuestionó las cifras dadas por el presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Sixto Sánchez, respecto a que existe un 33% de mujeres científicas y que se pretende llegar al 50% para el 2030.

“Usted (presidente de Concytec) dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa porque en el resto del mundo no hay 33% de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en la ciencia no llega a un número tan alto, y no porque no se le quieran otorgar facilidades, sino porque, sencillamente, hoy en día no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias, como las exactas o las naturales o físicas”, indicó.

“Allí los porcentajes de mujeres son de 3%, 5%. Me preocupa que acá tengamos 33%, algo no está bien en el cálculo. También me preocupa que se pretenda llegar al 50%, siempre he pensado que la ciencia no es un tema democrático”, añadió el legislador.