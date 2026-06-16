El Gobierno autorizó, a través de un decreto supremo publicado este martes, el viaje del canciller Carlos Pareja Ríos a la Ciudad de Panamá, del 21 al 24 de junio del 2026, para participar en el 56 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representar a Perú en actividades de alto nivel convocadas por dicho organismo regional.

De acuerdo con la norma, la presencia del ministro de Relaciones Exteriores permitirá reafirmar el compromiso de Perú con la cooperación hemisférica y el intercambio de posiciones sobre asuntos de interés para la región.

Mientras dure la ausencia del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, el despacho será encargado a Luis Enrique Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros.

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Agenda OEA

La Asamblea General de la OEA se desarrollará del 22 al 24 de junio en Panamá y reunirá a los Estados miembros para debatir y adoptar compromisos relacionados con el Sistema Interamericano; especialmente en temas de democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

El 22 de junio se realizará la Sesión Solemne de Jefes de Estado y de Gobierno de América, organizada por el gobierno panameño por las celebraciones por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. En dicha actividad, el canciller Carlos Pareja participará en representación del presidente de la República.

Lunes 22 de junio

Diálogo con la Sociedad Civil y Actores Sociales: Reunión de los Jefes de Delegación, el Secretario General y el Secretario General Adjunto con representantes de sindicatos, trabajadores, el sector privado y ONGs regionales.

Sesión Inaugural: Apertura oficial de la Asamblea con discursos de las autoridades de Panamá y de la Secretaría General de la OEA.

Martes 23 de junio

Diálogo con los Observadores Permanentes: Intercambio de alto nivel entre los Estados miembros y los socios estratégicos globales para coordinar la cooperación internacional en el hemisferio.

Primera y Segunda Sesión Plenaria: Debates formales entre los Ministros de Relaciones Exteriores (Cancilleres) enfocados en el financiamiento del organismo y la estabilidad democrática regional.

Miércoles 24 de junio

Tercera y Cuarta Sesión Plenaria: Votación y adopción de las resoluciones, declaraciones hemisféricas y acuerdos conjuntos negociados.

Clausura de la Asamblea: Sesión final de conclusiones y rueda de prensa oficial de las delegaciones.