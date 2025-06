El perito grafotécnico Julio Espejo Quevedo, quien fue contratado por la clínica del cirujano Mario Cabani para evaluar diversos documentos enviados por la presidenta Dina Boluarte, ratificó que la firma que aparece en el Decreto Supremo publicado el pasado 29 de junio del 2023 no fue realizada por la mandataria.

Así lo señaló a Canal N, tras precisar que su análisis concluyó en la determinación de una serie de “divergencias” que demostrarían la existencia de una firma falsa en dicho documento.

“Al hacer el análisis correspondiente y verificar y comparar los gestos gráficos, se determina que hay una serie de divergencias que nos permite colegir que no provienen de su puño gráfico. Si a su nombre está trazada la firma es porque alguien la hizo, pero no fue ella (Dina Boluarte). Me ratifico y lo demuestro”, indicó esta mañana.

Respecto a los documentos analizados, Espejo explicó que las tres cartas que sirvieron de base para la evaluación eran originales. En ese sentido, aclaró que no se trataba de fotocopias, tal como insinuó la defensa de Boluarte, sino de cartas simples firmadas por la mandataria dirigidas a la clínica de Cabani

En dos de ellas, según dijo, se determinó que sí correspondían al puño y letra de la presidenta; no obstante, precisó que una de las cartas y el Decreto Supremo presentan divergencias gráficas significativas, lo que sustentaría la conclusión de que no fueron firmadas por ella.

BUSCAN DESACREDITAR PERICIAS TÉCNICAS

En otro momento, Espejo calificó de agraviante las declaraciones vertidas por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien calificó su pericia como “vergonzosa y negligente”.

El perito recordó que cuenta con una experiencia desde el año 2008, por lo tanto, resaltó su trabajo como profesional inscrito en el registro de peritos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima.

“Cada dos años tenemos que dar examen”, acotó.

Frente a ello, denunció que la estrategia de la defensa legal de la presidenta consiste en desacreditar a quienes afirman la veracidad del peritaje, con el fin de sostener su tesis.

“Mientras desacrediten a las personas que dicen la verdad, ellos están triunfando”, dijo, tras advertir el uso político del cuestionamiento técnico.