En su mensaje a la Nación del 28 de julio del 2024, la presidenta Dina Boluarte anunció la creación del Ministerio de Infraestructura, en medio de algunas críticas. Dicho organismo fusionaría y absorbería a 17 entidades, proyectos, programas y fondos que hoy están adscritos a diferentes ministerios.

Dos días después, el Gobierno presentó oficialmente el proyecto de ley con la finalidad de que sea discutido y aprobado en el Congreso ; sin embargo, hasta ahora no ha sido analizado, pese a que ya han transcurrido más de 6 meses.

Al respecto, el premier Gustavo Adrianzén envió un oficio al titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, en el que le recordó que su institución tiene pendiente de dictaminar dicha iniciativa, por lo pidió la priorización del debate.

“Solicito tenga a bien considerar la priorización del debate con carácter de urgente del citado proyecto, tal como lo establece el artículo 105° de la Constitución Política del Perú, para garantizar su oportuna discusión y aprobación en beneficio del país”, se lee en el texto.

El titular de la PCM recordó que la creación de esta nueva entidad tiene como objetivo optimizar la planificación, gestión y supervisión de la infraestructura pública en nuestro país, promoviendo un enfoque territorial y social, con énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia.

“La urgencia de atender este proyecto radica en los beneficios directos que aportará al desarrollo nacional y al bienestar de la ciudadanía”, agregó.

Pide priorizar otro proyecto

Este no sería el único proyecto del Ejecutivo que, hasta ahora, no ha sido abordado en el Parlamento. En otro oficio, Adrianzén le recordó a Salhuana que su institución hasta ahora no ha dictaminado el proyecto de ley que propone la creación del Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva, pese a que fue presentado en mayo del año pasado.

“La creación del Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva permitiría la integración interinstitucional hacia la implementación de las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional, así como asegurar el funcionamiento efectivo de las unidades ya existentes, motivo por el cual promovería una justicia célere, oportuna y eficiente”, se lee en el texto.

“En ese sentido, solicito tenga a bien considerar la priorización del debate con carácter de urgente del citado proyecto, tal como lo establece el artículo 105° de la Constitución Política del Perú, para garantizar su oportuna discusión y aprobación en beneficio del país”, finalizó Adrianzén.

