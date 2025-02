El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió este sábado al cambio de ministros que tuvo lugar el viernes en la noche, para las carteras de Economía y Finanzas, as, Inclusión Social y Mujer.

“Esto forma de una estrategia. Lo único que buscamos es refrescar al gabinete, con la idea de darle un nuevo impulso, de fortalecerlo y diseñar una nueva estrategia en un escenario que es absolutamente distinto al que recibí hace un año”, mencionó.

En esa línea, recordó que cuando recibió el cargo el país atravesaba una recesión. “Ahora hemos cerrado diciembre (2024) con un crecimiento de 3.3%, que todavía tiene que recibir el impacto del Puerto de Chancay, del nuevo aeropuerto, de los proyectos mineros y agro industriales. El 3.3% se podría convertí en 5%”.

Para ello - agregó se necesita una nueva estrategia y nuevos rostros, “que llegan con nuevas ideas”.

Respecto a la permanencia de los titulares del Mininter, José Santiváñez y Justicia, Eduardo Arana, comentó que “gozan de la confianza de la señora presidenta y cómo todos estarán en permanente evaluación”.

“Nosotros confiamos que, en las investigaciones que se están desarrollando, ellos sabrán hacer frente y colaborar con la justicia”, sostuvo.

Paro de transportistas

El premier también dijo que “confía” en que el llamado al paro de transportistas previsto para este mes no sea escuchado por la población.

“Confío en que ese llamado al paro no sea escuchado por la población ni por los transportistas. Yo he escuchado otras voces, de otros transportistas que dicen que no acudirán a ese paro, porque lo que necesita el Perú es trabajar”, dijo en rueda de prensa esta mañana.

Según dijo, “trabajando se va a vencer a la criminalidad”.

“Lamentablemente los mismos patrocinadores del paro del día 6 son los que estuvieron agitando el Perú antes e APEC. Afortunadamente, la población no les hizo caso y los transportistas salieron a trabajar”, sostuvo.

Finalmente, Adrianzén dijo que están empeñados en mejorar la seguridad y que los esfuerzos se van a redoblar.

“El trabajo que se está haciendo en Trujillo, a través del Control Territorial, lo vamos a implementar en el resto de las ciudades”, mencionó.