El abogado Guillermo Silva Loli, se vio expuesto por un colaborador eficaz que detalló cómo es que el letrado llegó a trabajar dentro del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (EFICCOP) por pedido de la exfiscal, Patricia Benavides, quién le encargó una misión especial: ser un infiltrado.

Silva contó a Cuarto Poder los hechos y la forma en que llegó a trabajar en este grupo especial a cargo de Marita Barreto. Según narró, su papel consistía en ser los “ojos y oídos” de Benavides, actuando como un informante dentro del despacho mencionado.

“A fines de marzo e inicios de abril del 2023, me encontraba desempleado y con necesidad de trabajar. Ante ello me contacté con la persona de Claudia Ruiz Mesías, quien es mi amiga de promoción de la universidad, toda vez que su esposo Ricardo Raúl Dulanto”, manifestó para Cuarto Poder.

Según el colaborador eficaz, la oportunidad fue aprovechada para que el entorno de Benavides infiltrara a este informante, un espía. Ese “infiltrado” fue justamente el joven abogado Guillermo Silva, quien confesó cómo es que fue su contratación y todo lo que se le pidió en esta “misión”.

“Me llamó el Fiscal Ricardo Dulanto y me dijo: “te tienes que sacar la m...”, vas a aceptar o vas a arrugar, y yo, como estaba pasando necesidad porque no estaba trabajando, le dije que sí, y Ricardo me dijo ya, voy a hablar con el doctor Marco Huamán para que haga tu propuesta con la Fiscal de la Nación; pero eso sí, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el EFICCOP [de Marita Barreto]…”, reafirmó Silva.

¿Para qué Patricia Benavides contrató a Silva?

De acuerdo a lo expuesto por el abogado Guillermo Silva, su función era netamente saber cómo Marita Barreto estaba llevando el caso de Marka Group, por el que son investigados, entre otras personas, la empresaria Sada Goday y el periodista Mauricio Fernandini, quienes se encuentran con prisión preventiva.

“... [Huamán] me dijo que tenía conocimiento por Ricardo [Dulanto], que este ya me había adelantado lo que querían conocer de EFICCOP estando yo en dicho equipo. Esto es, quería saber cómo se estaba llevando el caso Marka Group. Concretamente, quería saber cómo Marita Barreto Rivera estaba manejando el caso”, expresó al dominical Guillermo Silva.

Silva confesó que, en adelante, “toda comunicación estando dentro del Equipo Especial de Marita Barreto se daría directamente con el fiscal Ricardo Dulanto”, quien “le transmitía todos los requerimientos o pedidos del fiscal Marco Huamán y la propia Fiscal de la Nación Patricia Benavides.”

Frontis de la sede central del Ministerio Público

Le piden su salida

Según reveló Guillermo Silva, uno de los miembros más destacados del equipo de Marita Barreto, quien con “olfato de investigador” no parecía confiar en él y terminó apartándolo de sus expedientes. El joven fiscal infiltrado se sintió discriminado y solicitó su cambio.

“El 03 de octubre del 2023 le pedí a Ricardo que me saque de EFICCOP, porque me era incómodo que todos se den cuenta de que me habían rotado. (...) Me dijo si no te saco este año de EFICCOP, el próximo te vienes acá a Enriquecimiento como Fiscal provincial a trabajar conmigo, ante lo cual yo me negué porque eso iba a ocasionar, que se den cuenta de que yo estaba en EFICCOP por la Fiscal de la Nación, que la doctora Marita se iba a dar cuenta”, manifestó.

Le confiesan salida de Marita Barreto

De acuerdo a las declaraciones de Silva, en ese tiempo, ya se estaba planeando la salida de Marita Barreto, ya que estaba a punto de ejecutar el megaoperativo que generaría la suspensión de Patricia Benavides.

“Aproximadamente, el 28 de octubre del 2023, Ricardo Dulanto me dijo: “pero qué te preocupas, si a Marita (Barreto) la vamos a sacar”, “ya cavó su tumba””.

El fiscal infiltrado Guillermo Silva contó que el viernes 24 de noviembre del 2023, en secreto, fue llamado por encargo de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y fue llevado al piso 8 del edificio, al despacho del fiscal Marco Huamán. Desde afuera vio que Huamán entrevistaba a un hombre, al fiscal José Cuya, quien sería el “nuevo coordinador del Equipo Especial” en reemplazo de Marita Barreto. Luego, según el propio Loli, fue interrogado por el fiscal Huamán.

Fiscal Marita Barreto

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial rechaza demanda de amparo de Benavides para anular su suspensión

El infiltrado confiesa

Según Guillermo Silva, el fiscal Dulanto le consulta sobre las acciones que se tomarían en contra de Patricia Benavides, aquel 27 de noviembre, cuando el EFICCOP hace un allanamiento a las oficinas de la exfiscal de la Nación.

“Ese mismo día 27 de noviembre del 2023 el equipo de fiscales de EFICCOP emite una carta de rechazo a la destitución de la doctora Marita Barreto (...) [El fiscal] Ricardo [Dulanto] estaba molesto conmigo porque era un traidor porque había firmado la Carta de Rechazo (...), ante lo cual yo le dije oye dile “que no joda, no se da cuenta de que estoy solo acá””, finalizó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.