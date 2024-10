Continúa la controversia en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial que presentó el Congreso de la República contra el Poder Judicial a raíz de los fallos emitidos a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El último fin de semana, el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, cuestionó la votación realizada el último viernes al señalar que no hubo quorum. Según dijo, luego que el ponente Pedro Hernández abandonó la sala por un impase, tanto él como su compañero Francisco Morales Saravia hicieron lo mismo. Al regresar a la sala de deliberación, a partir de las 2:00 p.m., dijo que ya no había quorum para votar.

“Ellos votan sin quorum, pues al no estar tres magistrados, ya no hay quorum”, advirtió tras precisar que los cuatro magistrados que emitieron su voto habrían cometido una infracción constitucional.

La respuesta no se hizo esperar. La presidenta del TC, Luz Pacheco, indicó que la votación en el TC no se habría realizado a las 2:00 p.m., tal como alega Gutiérrez Ticse, sino al mediodía. Además, recalcó que los tres magistrados (Hernández, Gutiérrez y Morales) que abandonaron la sala lo hicieron cuando la sesión aún no había finalizado.

“Al ver que salía Hernández, se desconcertaron, empezaron a hablar. Después he escuchado a Gutiérrez que decía que la votación fue en la tarde, pero no, había sido en ese momento. Yo ni grito ni uso megáfono, yo había dicho empezamos a votar y, por lo visto, no escucharon. Yo creo que ese ha sido todo el problema que ha habido, porque por el Zoom ellos no oyeron que ya estábamos votando (...) incluso yo les mandé un chat pidiéndoles que se reincorporaran a la sesión para poder terminar la votación; o sea, recoger los votos de ellos, y seguir con la agenda porque teníamos bastantes casos pendientes, pero ellos decidieron no reincorporarse, no contestaron. Fue la decisión que tomaron”, sostuvo a RPP.

En ese sentido, la magistrada recalcó que cuando se inició la votación en el TC “sí había quorum”, al señalar que el hecho de que Hernández, Gutiérrez y Morales hayan salido de la sala no implica que se varíe el estado, tal como sostiene Gutiérrez.

“Ya habíamos empezado la votación, éramos siete, el quórum requiere un mínimo de cinco y estábamos los siete. Uno no respondió nada, el segundo dijo ‘no voy a votar’, el tercero también dijo ‘no voy a votar’, pero eso no rompe el quorum y seguimos los que quedamos, que éramos cuatro (...) es como si alguien diga ‘retiro mi voto’ o dice ‘no voto’, eso no rompe el quórum; que ellos hayan abandonado la votación mientras se hacía la votación, tampoco puede romper el quórum”, manifestó.

Votación no se va a a volver a repetir

Al ser consultada por un posible escenario en el que se vuelva a votar la demanda competencial ante esta controversia, Pacheco recalcó que la votación “no se va a repetir”, por lo que enfatizó que el fallo emitido por su organismo es válido.

“(La decisión) es inamovible. Habrá una reunión para que los hechos que ahorita no están claros para ellos, por lo que estaban conectados virtualmente, se los podamos explicar, pero volver sobre una votación ya no, porque ya fue votado el caso, esos cuatro votos son inamovibles. Lo que nos falta completar son los votos de ellos tres que decidieron no votar en ese momento, pero eso no cambia el sentido de la votación”, indicó tras precisar que se le pedirá a Gutiérrez, Hernández y Morales sus votos singulares.

También descartó que los cuatro magistrados que emitieron su voto hayan cometido alguna infracción constitucional, tal como alega Gutiérrez.

“El artículo 112 no habla de sentencia, habla de resolución (…) y dice ‘habrá resolución cuando haya cinco votos’, y solo hay cuatro. Entonces, ¿qué cosa hay?, lo que es evidente es que no se ha alcanzado los cinco votos para que sea declarada fundada; en consecuencia, es infundada la demanda, y eso no va a cambiar, es infundada la demanda presentada por el Congreso”, añadió.

Finalmente, la titular del TC negó que su organismo esté dividido y atribuyó lo ocurrido a un “malentendido”, pero se mostró confiada en que en la próxima reunión se explicará todo y el tema de la demanda competencial quedará zanjado.

“Como me gustaría poder conversar con él (Gutiérrez Ticse), pero está en México. Él dice que tiene que haber un pleno extraordinario para aclarar esto, pero es imposible porque él no está acá, y cómo vamos a hacer un pleno por Zoom”, acotó.

