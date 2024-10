Tras varios meses en espera, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda competencial que interpuso el Congreso de la Republica contra el Poder Judicial a raíz de fallos emitidos a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esto, luego de que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima reincorporara en sus funciones a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello en la JNJ, pese a que fueron inhabilitados por el Pleno del Congreso.

La decisión fue adoptada con el voto de cuatro integrantes del TC (Luz Pacheco, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa). En tanto, Pedro Hernández, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez Ticse no emitieron su voto.

Al respecto, la presidenta del TC, Luz Pacheco, explicó que el voto en mayoría, reflejado en el fallo de su organismo, concluyó que en este caso no hay un conflicto o menoscabo de competencias en perjuicio del Congreso, pues se trata de un proceso de tutela de derechos fundamentales que debe ser dirimido por un juez.

“Aquí lo que alegan las dos personas (Inés Tello y Aldo Vásquez) es una vulneración al debido proceso. Hemos dicho que cuando se alega este tipo de vulneración, el único que puede dirimir, en nuestro criterio, si el Congreso ha actuado bien o mal, si ha abusado de su postura o no, (es) el Poder Judicial”, dijo a RPP.

En ese sentido, la magistrada consideró que el Congreso sería juez y parte si decide en este caso.

“Eso es lo que hemos dicho, no hemos entrado al fondo. No hemos entrado a decir ‘esta bien inhabilitado’, ‘mal inhabilitado’. No, aquí hay un proceso de amparo, y que siga”, recalcó.

“Entonces, quien tiene que determinar eso es el juez constitucional, no nosotros; o sea, en el competencial hemos dicho de lo que vimos aquí no hay un conflicto de competencias, no hay menoscabo de competencias, le corresponde al juez decidir si el Congreso ha vulnerado o no el debido proceso. Ya se verá, todavía tiene que ir a la (Corte) Suprema; o sea, ya veremos que pasa”, añadió Pacheco.

Ratifica que sí hubo quórum en votación

En otro momento, la titular del TC admitió que la sesión del pasado viernes, en la que se discutió la demanda competencial del Congreso, fue difícil, al recordar que tres de los siete magistrados se retiraron en el momento de la votación por discrepancias tras el debate.

Sin embargo, validó el resultado tras señalar que si llegó a concretarse un quórum durante el debate y el inicio de la votación.

“Al empezar la votación, éramos los siete. Se retiró una persona, quedamos seis. Se retiro otra, pero seguimos con la votación. Tres que reservan su voto, (pero) eso no invalida”, precisó.

