La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informa que, del viernes 6 al jueves 12 de febrero, se efectuará el pago de pensiones a 772,372 asegurados a nivel nacional. En este mes, más de 237,000 pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N° 19990 recibirán, junto con su pensión de febrero, el monto correspondiente al reajuste otorgado desde enero.

Este beneficio de hasta S/ 100, está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez con pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Los pensionistas podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura.

Cronograma para pensionistas del DL 19990

El pago se realizará según la inicial del apellido paterno:

A – C: viernes 6 de febrero

viernes 6 de febrero D – L: lunes 9 de febrero

lunes 9 de febrero M – Q: martes 10 de febrero

martes 10 de febrero R – Z: miércoles 11 de febrero

Otros regímenes

El jueves 12 de febrero recibirán su depósito los 66,299 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿Cómo puedo ver mi constancia de pago?

Puedes descargar e imprimir tu constancia de pago de pensión del mes, ingresando a https://onpvirtual.pe, dentro de la sección “Cobro pensión”, elige la opción “Quiero ver mis constancias de pago”, haz clic. Ingresa tu tipo y número de documento de identidad y tu clave virtual. En el menú selecciona ver mis constancias de pago.

En caso no cuente con clave virtual

Para solicitar la clave virtual ingresa a https://onpvirtual.pe opción Tu zona segura, seleccione la opción “Quiero mi clave virtual”. Registra tus datos personales y de contacto, recibirás un código de seguridad a su correo electrónico. Este código te permitirá generar una clave virtual, que es personal e intransferible.