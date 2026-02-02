La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informa que, del viernes 6 al jueves 12 de febrero, se efectuará el pago de pensiones a 772,372 asegurados a nivel nacional. En este mes, más de 237,000 pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N° 19990 recibirán, junto con su pensión de febrero, el monto correspondiente al reajuste otorgado desde enero.
Este beneficio de hasta S/ 100, está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez con pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.
Los pensionistas podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, de manera segura.
Cronograma para pensionistas del DL 19990
El pago se realizará según la inicial del apellido paterno:
- A – C: viernes 6 de febrero
- D – L: lunes 9 de febrero
- M – Q: martes 10 de febrero
- R – Z: miércoles 11 de febrero
Otros regímenes
El jueves 12 de febrero recibirán su depósito los 66,299 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
¿Cómo puedo ver mi constancia de pago?
Puedes descargar e imprimir tu constancia de pago de pensión del mes, ingresando a https://onpvirtual.pe, dentro de la sección “Cobro pensión”, elige la opción “Quiero ver mis constancias de pago”, haz clic. Ingresa tu tipo y número de documento de identidad y tu clave virtual. En el menú selecciona ver mis constancias de pago.
En caso no cuente con clave virtual
Para solicitar la clave virtual ingresa a https://onpvirtual.pe opción Tu zona segura, seleccione la opción “Quiero mi clave virtual”. Registra tus datos personales y de contacto, recibirás un código de seguridad a su correo electrónico. Este código te permitirá generar una clave virtual, que es personal e intransferible.