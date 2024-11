El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, garantizó ante los medios de comunicación que los actores de justicia están en la búsqueda de Nicanor Boluarte, sobre quien pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva por el caso “Waykis en la Sombra”.

La misma búsqueda y captura aplica para el prófugo Vladimir Cerrón, dijo a los medios de comunicación el primer ministro de Dina Boluarte.

“Yo lo único que puedo hacer con esta garantía que me piden, es que estamos en la búsqueda y captura de todos los ciudadanos que se ha dispuesto por el Poder Judicial. No puedo darles una fecha exacta de cuando va a ocurrir cada suceso, ya me han preguntado en anteriores oportunidades sobre el señor Cerrón. Discúlpenme, pero no puedo dar una fecha exacta. Lo que si puedo garantizar es que se les está buscando”, señaló.

Al ser consultado sobre qué mecanismos está aplicando el gobierno para buscar a las personas investigadas de su entorno, el premier Adrianzén recaló que la Policía Nacional está cumpliendo su trabajo y acatando las ordenes judiciales.

“Inmediatamente conocida la orden del juez, la Policía concurrió a su domicilio. No lo han hallado. Y si ha dispuesto que esta orden continúe ejecutándose”, argumentó.

En otro momento, aprovechó en expresar su respaldo hacia la presidenta Dina Boluarte, considerando que su Gabinete no va a tolerar una persecución en contra de la jefa de Estado.

“No podemos tolerar que esta persecución en contra de la presidenta Dina Boluarte y el gobierno continúe, la rechazamos y la denuncio aquí”, puntualizó Adrianzén.