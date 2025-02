La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, defendió la posibilidad que su antecesor Julio Demartini sea nombrado como embajador del Perú en el Vaticano.

Según la titular del sector no hay impedimento para que el exministro asuma el cargo, pese a los cuestionamientos por el caso Qali Warma.

“Esas investigaciones seguirán su curso. Es un tema que tiene a cargo, seguramente, la Cancillería. No se trata de inmunidad o no, simplemente tiene un cargo político. No hay ningún impedimento para que asuma esto”, señaló Urteaga.

La titular del sector refirió que es un tema de “competencia de la Cancillería” y que no hay impedimentos políticos o legales para la eventual designación de Demartini.

En otro momento, Leslie Urteaga defendió la independencia del gobierno en los nombramientos y refirió que no hay intentos de manipulación política en las investigaciones o designaciones oficiales. Esto último en referencia a la designación de René Boluarte Zegarra -hermana de Dina Boluarte- como asesora de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Finalmente la titular del MIDIS negó que el gobierno esté en enfrentamiento con la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación.