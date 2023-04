El ministro de Justicia, Daniel Maurate, ayer rompió su silencio frente a las denuncias que pesan en su contra. Aseguró que solo tuvo una vinculación “deportiva” con el exjuez César Hinostroza, Antonio Camayo y Alberto Chang, investigados por el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, así como negó que haya llamado más de 180 veces al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.

Pese a esto, aún continúan los cuestionamientos en su contra. Es más, desde el Congreso ya han advertido al Gobierno que censurarán al titular del Minjus si es que no es removido de su cargo.

Ante esta situación, Maurate indicó que, ante una posible incomodidad del Ejecutivo por su presencia en el Gabinete, no pretende aferrarse al cargo y adelantó que estaría dispuesto a renunciar al cargo.

“Me ha costado muchísimo regresar a la gestión pública, porque estaba muy bien en la actividad privada. Y lo he hecho porque tengo muchas ganas de servir a mi país. No tengo ninguna voluntad de aferrarme a un puesto, a un cargo. Es lo que menos pienso. Si soy incómodo para el Gobierno, para mí mismo o para mi familia, no tenga ninguna duda de que estoy dispuesto a tomar la decisión correspondiente”, dijo a RPP.

Las llamadas con Hinostroza

Respecto a su vinculación con Hinostroza, el ministro afirmó que solo se registran 36 llamadas con el prófugo de la justicia. Según dijo, cuando se dieron estas comunicaciones este era “un honorable magistrado de la Corte Suprema”.

“Como magistrado he tenido participación en actividades deportivas con el señor (César) Hinostroza, de ahí nace mi vinculación. Aparentemente, lo que ha salido es que habían 36 llamadas. Es difícil que uno se pueda acordar sobre qué se conversa en cada llamada. Ahora, lo que hay que tener en cuenta en esos tiempos es que el señor Hinostroza era un honorable magistrado de la Corte Suprema. En todo caso, yo particularmente, y las personas en general, no teníamos conocimiento de alguna actividad irregular o ilícita de esta persona. Tan pronto se conoció, he terminado mi relación y todo vínculo con él”, remarcó.

Finalmente, adelantó que continuará con la resolución impulsada por el anterior ministro, José Tello, a fin de reconocer beneficios económicos a las víctimas de las protestas realizadas desde diciembre pasado.

