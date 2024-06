A casi un mes de haber renunciado a Perú Libre (PL), la congresista Margot Palacios denunció que su exbancada se niega a aceptar su dimisión con la excusa de un proceso disciplinario iniciado en su contra del cual tampoco habría sido notificada.

En diálogo con Canal N, aseveró que “prácticamente la tienen secuestrada” en dicha agrupación.

“Me tienen secuestrada, prácticamente. No (me han expulsado tampoco). Están supuestamente aperturándome desde el 31 de mayo un proceso disciplinario que hasta el día de hoy no he sido notificada y, contra mi voluntad, me tienen sujeta a una bancada de la cual he manifestado que ya no quiero estar”, cuestionó.

Al ser consultada por los motivos de su renuncia a PL, indicó que presentó su dimisión por motivos de conciencia ya que el partido que lidera Vladimir Cerrón “se ha apartado de su programa político”.

“Había un paquete de proyectos legislativos con el cual yo, particularmente, no estaba a favor y eso es lo que me motiva como militante, como miembro de la bancada y como vocera a renunciar”, aseveró.

Entre las propuestas cuestionadas por Palacios destacan la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos políticos por los delitos que cometan sus integrantes, la norma que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para crear la Escuela Nacional de la Magistratura, entre otras.

En otro momento, la legisladora defendió su decisión de acudir a una instancia internacional, como la Unión Interparlamentaria de Derechos Humanos.

Al respecto, recordó que también acudió previamente a esta instancia cuando trataron de llevarla a la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por respaldar a los deudos de los muertos que dejaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Cambios en las bancadas

Palacios no fue la única congresista que renunció a su bancada ad portas de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso.

Los legisladores Diego Bazán, Norma Yarrow y Jessica Córdova renunciaron a Avanza País para reincorporarse a Renovación Popular, que sufrió las bajas de otros cinco legisladores, entre ellos Jorge Montoya y José Cueto.

Por su parte, Édgar Tello y José Arriola se sumaron a las filas de Podemos Perú, que sufrió la baja de José Ávalos, quien es nuevo integrante de Alianza para el Progreso (APP).

