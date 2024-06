Continúan los reacomodos de cara a la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República. La legisladora Norma Yarrow anunció que dejará la bancada de Avanza País para retornar a Renovación Popular (RP), grupo parlamentario que la llevó a su escaño.

En diálogo con Canal N, la congresista explicó que su retorno a dicha agrupación se producirá una vez que termine la actual legislatura; es decir, el 15 de junio próximo.

“Voy a terminar la legislatura, creo que es lo que correcto. Tengo comisiones en conjunto, ya dejé la vocería y estoy en un proceso de regresar a mi bancada original”, señaló.

Yarrow dijo estar muy agradecida con Avanza País, bancada con la que estuvo dos años y medio en el Parlamento. Según dijo, seguirá teniendo una muy buena relación con dicha agrupación, pese a que ya no integrará sus filas.

“Vuelvo a mis orígenes desde Solidaridad, con Rafael López Aliaga”, añadió.

Yarrow no vuelve sola a la bancada

Yarrow no sería la única que regresaría a Renovación Popular. La congresista indicó que, junto a ella, retornará Jessica Córdova, quien también fue elegida parlamentaria por el partido que lidera López Aliaga.

En ese sentido, advirtió que su afiliación a RP tiene que producirse como máximo el próximo 12 de julio.

“Tengo que afiliarme a mi bancada original el 12 de julio. Las cosas tienen que hablarse con transparencia, yo siempre me he sentido identificada con el partido Renovación Popular. Me identifico con la bancada de Avanza País, pero nunca he tenido relación con el partido”, apuntó.

Cabe recordar que a fines de mayo Diego Bazán renunció a Avanza País para retornar a RP, bancada que en la víspera estuvo en crisis tras las renuncia del vocero Jorge Montoya y los legisladores José Cueto, Javier Padilla y Gladys Echaíz.

Estos cuatro legisladores, junto a Héctor Acuña, formaron una nueva bancada denominada Honor y Democracia.

