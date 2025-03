Luz Salgado, excongresista de Fuerza Popular, criticó las acciones de la Fiscalía respecto al pedido de declaratoria de ilegalidad contra el partido. Según la también expresidenta del Congreso, estas medidas generan dudas en la ciudadanía sobre la transparencia y eficacia del próximo proceso electoral.

“La Fiscalía está interviniendo sospechosamente, en enturbiar un proceso cuando recién ha sido convocado. Lo que hace es poner en duda a miles de ciudadanos de que el proceso se llevará bien. No es la primera vez que intentan anular al fujimorismo. En vísperas de procesos electorales, han salido acusaciones super raras que luego fueron archivadas” , dijo en Cuentas Claras, de Canal N.

Asimismo, señaló que inclusión en diligencias preliminares del partido País para Todos, en el que milita el cómico Carlos Álvarez, “es relleno”.

“Al señor Álvarez lo han puesto para que se diga que no solo es contra Fuerza Popular. Me parece desproporcionado. Álvarez ni siquiera es candidato, se me hace que lo han puesto de relleno. Por favor, ya estamos viejos para comernos ese cuento. El tiro es contra Fuerza Popular” , añadió.

Salgado manifestó que todo parecer ser un pretexto para abrir una carpeta fiscal y que el Ministerio Público, con estas acciones, malgasta el dinero de todos los peruanos.

“Bueno fuera que recojan todas las denuncias de los ciudadanos, sino no habrían tantos casos de extorsiones, por ejemplo. Por qué la Fiscalía malgasta dinero, desgasta a los fiscales que deberían estar persiguiendo el crimen y la extorsión, en perseguir a políticos o investigar si la denuncia tiene fundamentos o no. Debería haber sido archivada ya”, sostuvo.