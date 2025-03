El ministro de Educación, Morgan Quero, rechazó que haya ordenado la contratación de Jhoany Yomona Coria, quien obtuvo 3 órdenes de servicio en el Minedu sin haberse graduado, según reveló el dominical Cuarto Poder.

En declaraciones a la prensa, el titular del Minedu señaló que Pedro Yomona, padre de la señorita Jhoany, no es su sastre personal, aunque reconoció que sí le ha confeccionado algunos trajes.

“Rechazo de manera categórica ese tema, no he tenido nada que ver con esas circunstancias. Le recuerdo a los amigos de la prensa que hay inexactitud en la versión que ha dado el señor Yomona, no tengo sastre personal. Eventualmente lo conozco y por supuesto que me ha hecho algunas prendas y sacos, pero nada más”, sostuvo el ministro Quero.

“A su hija no la conozco, nunca me he reunido con ella. No tengo idea de quién es. Lamento el acoso de algunos medios de comunicación”, añadió.

Finalmente, confirmó que Jhoany Yomona renunció al cargo público tras los hechos. “La señorita ya ha renunciado. Lo que me han informado del área usuaria es que tiene el documento que la califica como técnica profesional”, mencionó.

Contexto

La hija del amigo y sastre personal de ministro de Educación, Morgan Quero, Jhoany Yomona Coria, ha conseguido lo que miles de egresados aún no logran, siendo aún estudiante, universitaria, sin título profesional: ha obtenido tres órdenes de servicio en el Ministerio de educación, reveló el domingo en la noche, Cuarto Poder.

La contratación se realizó luego que su padre, Pedro Yomona Ruiz, y ella visitaran el despacho ministerial el 17 de mayo de 2024.

La visita fue, según el sistema, para el jefe de gabinete de asesores, sin embargo, el funcionario visitado en esa ocasión habría sido el mismo ministro de Educación: Morgan Quero, indicó el reportaje.

Desde junio del 2024 hasta ahora Yomona ha obtenido órdenes de servicio que suman más de 22 mil soles en total. Es decir recibía una remuneración mensual de 3,200 soles sin tener título profesional, siendo aún estudiante universitaria.

¿Qué dijo el sastre sobre la reunión con el ministro?

Al respecto, Pedro Yomona indicó que efectivamente se reunió con el ministro para que su hija ingrese a trabajar. “El ministro fue tajante, preguntó si tenía estudios, y le dijimos que no que estaba estudiando, entonces ya no iba a ser como profesional sino como ayudante”, reveló a Cuarto Poder.

Añadió que le dijo “Señor ministro, qué le parece (entonces), él le tomó un examen ahí personal, sabes hacer esto, sabes hacer lo otro”, le preguntó a la hija de su sastre.