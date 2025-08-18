El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado inhabilitó por tres meses en sus funciones al abogado Elio Riera.

La disposición se da en el marco del caso contra Silvia Barrera Vásquez y Bruno Pacheco, exsecretario general de Pedro Castillo, quienes son señalados como presuntos responsables de la comisión del delito contra la administración pública-patrocinio ilegal en perjuicio del Estado.

La resolución judicial señala que, como abogado defensor de Barrera Vásquez, Riera fue responsable del “quebrantamiento de deberes de veracidad” y “falsedad en sus afirmaciones” por intervenciones en proceso contradictorias.

“El letrado Riera Garro ha señalado aseveraciones erradas y falsas que se tienen y deben corregir en favor de la sociedad, de su patrocinada y de la profesión”, indica la resolución, que lleva la firma del juez Walther Huayllani Choquepuma.

“Las infracciones en las que incurrió el letrado Riera Garro son especialmente relevantes. Todas se hallan sustanciadas en la falsedad de sus afirmaciones, por tanto se debe proceder conforme a las sanciones previstas en el artículo 292 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece como consecuencias jurídicas: amonestación y multa no menor de una (01) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal, así como suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por cinco meses”, señala también el documento.

Elio Riera fue abogado de Alberto Fujimori. (Foto: GEC) (Foto: GEC)

El juzgado señala que Riera Garro imputó hechos falsos a la judicatura y consignó fundamentos temerarios en su escrito de recusación.

La resolución judicial ordena la inscripción de la sanción tanto en el Colegio de Abogados de Lima y en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Además, dispone que la acusada Silvia Barrera Vásquez presente un nuevo abogado defensor.