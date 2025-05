La XXII Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana se realizará los días 15 y 16 de mayo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, y reunirá a representantes de los sistemas judiciales de países iberoamericanos para intercambiar experiencias, buenas prácticas y propuestas de mejora en la administración de justicia.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizó el viaje de Janet Tello Gilardi, jueza titular de la Corte Suprema y actual presidenta del Poder Judicial, para representar al Perú.

La resolución destaca que la participación de la magistrada Tello Gilardi es de interés institucional, ya que permitirá fortalecer la cooperación internacional y buscar soluciones comunes a desafíos del sistema judicial. Además, se promoverá la innovación en el servicio de justicia en el Perú.

El viaje fue autorizado del 14 al 16 de mayo, y durante esos días la presidenta del Poder Judicial tendrá licencia con goce de haber.

Los gastos por pasajes, viáticos y seguro de viaje serán cubiertos por la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder Judicial. El presupuesto asignado incluye: pasajes aéreos (US$ 1,478.30), viáticos parciales (US$ 660, divididos en US$ 330 por día) y seguro de viaje (US$ 28).

La medida fue aprobada con la intervención de la consejera Elvia Barrios Alvarado, debido a que la propia presidenta Tello Gilardi se abstuvo por tratarse de un caso que la involucra directamente.