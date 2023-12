Hernán Garrido Lecca, exministro aprista, mencionó que el fiscal superior suspendido Rafael Vela Barba le presentó a Patricia Benavides. Asimismo, dijo que no conoció al extitular de la titular del Ministerio de Público, Jaime Villanueva. Además, calificó de “cobarde” el allanamiento de su vivienda.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la vivienda de Hernán Garrido Lecca, de los abogados José Luis Hauyón y Claudia Ruíz Mesías, y de Rudy Aguedo del Castillo, el secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial; desde altas horas de la madrugada.

Esta diligencia se realiza como parte de la investigación ‘La fiscal y su cúpula de poder’, que implica a Patricia Benavides y a tres de sus asesores, ya que, presuntamente, encabezarían una organización criminal que habría favorecido a congresistas a cambio de respaldo político.

Hernán Garrido Lecca mantuvo una entrevista con RPP y expresó que los argumentos de la Fiscalía eran “ridículos” al solicitar el allanamiento en su contra.

“Estoy anonadado, sorprendido, por lo ridícula de la argumentación para solicitar el allanamiento (que) se basa en una solicitud de la Fiscalía al Poder Judicial argumentando que yo he sido parte de una organización criminal para influenciar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el nombramiento de la Dra. Benavides como fiscal suprema”, dijo.

“¿Ustedes creen que yo soy capaz de influenciar en 7 magistrados con un curriculum intachable de la JNJ que, por unanimidad, nombraron fiscal suprema a la doctora Benavides?”, cuestionó.

"Revisen bien las cifras, no se dejen influenciar", expresó Hernán Garrido Lecca frente al allanamiento de su hogar. (Foto: Archivo El Comercio)

LEA TAMBIÉN: Asesor de Patricia Benavides y Vladimir Cerrón coordinaron para inhabilitar a Zoraida Ávalos

Hernán Garrido Lecca se refirió a la JNJ

El exministro aprista explicó que, de ser cierta la tesis fiscal que conllevó el allanamiento de su vivienda, entonces la JNJ “sería cómplice” de la presunta organización criminal.

“En el hipotético negado de que eso sea cierto, tengo que concluir -y le exijo al fiscal de la Nación que se pronuncie- porque lo que están diciendo es que los 7 miembros de la JNJ son también parte de la organización criminal”, considera.

“Dicen que también he influenciado para que la Junta de Fiscales Supremos nombre a Patricia Benavides, también por unanimidad, fiscal de la Nación. Si eso fuese cierto -a mí me sorprende que puedan atribuirle a una persona semejante poder- entonces la Junta de Fiscales Supremos también serían parte de la organización criminal”, expresó.

En esa línea, reafirmó que las acusaciones en su contra son “ridículas” y negó conocer o mantener algún vínculo con Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.

“No conozco al señor Villanueva. La resolución de allanamiento también dice que yo he influenciado en los miembros de la JNJ y en los miembros de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) para dos nombramientos. Llamen a los 7 miembros de la JNJ y pregúntenles a ellos por qué serían mis cómplices. Llamen a los miembros de la JFS y pregúntenles a ellos”, finalizó.

Allanamiento se hizo de forma “cobarde”

Hernán Garrido Lecca mostró su malestar ante el actuar de la Fiscalía, puesto que no habría esperado su retorno del país y si “no encuentran nada” espera que las autoridades se disculpen.

“Lo que entiendo es que (no han encontrado) nada. Me dicen que no había nadie, esa es una actitud cobarde. Todo el país sabe que estoy fuera del Perú, han podido esperar que yo esté ahí, pero han ido a romper la puerta de la casa, a molestar a los vecinos. Si han encontrado algo, que lo muestren a la opinión pública, si no han encontrado nada, espero que pidan disculpas”.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.