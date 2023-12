Nuevas revelaciones siguen saliendo a la luz en el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego que se le abriera un proceso de investigación por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público (MP).

Ahora, un nuevo personaje vuelve a poner la mira en la ex titular del MP, se trata del juez Luciano Cueva Chauca, quien tuvo una misteriosa reunión con la funcionaria en agosto de este año. Para el equipo especial que investiga la corrupción en las altas esferas de la fiscalía, esto sería algo inusual, por lo que despertó algunas sospechas.

Según la información que reveló Cuarto Poder y que pudo conversar con este juez, expresó que luego de 14 años, Benavides lo llamó para conversar de un “tema actual”.

Cuando el juez Luciano Cueva dice “el tema actual”, se refiere a una resolución judicial que, por esos días, Patricia Benavides esperaba ansiosa: Una medida que, en concreto, paralizó todas las investigaciones en su contra que realizaba la Junta Nacional de Justicia.

El juez Cueva es, también, Presidente de la Asociación de Magistrados de Lima, un club de jueces y fiscales que emite algunos comunicados cuando uno de sus miembros sufren alguna denuncia. Según Cueva, Patricia Benavides buscaba el respaldo de la Asociación y por esa razón le explicó sobre su problema con la Junta Nacional de Justicia, quien la investigaba por presuntas irregularidades como la salida de la fiscal Bersabeth Revilla quien investigaba a su hermana Emma Benavides.

Defensa de Patricia Benavides

La reunión fue confirmada por Jorge del Castillo, abogado de la exfiscal de la Nación. Sin embargo, hay dos contradicciones en la versión que dio Benavides a su abogado. “Ella dice que no lo llamó a Cueva, que fue una visita protocolar y que no se habló de su problema con la Junta Nacional de Justicia”, expresó su defensa.

“El doctor Cueva asiste, como Presidente de la Asociación de Magistrados, a una visita de cortesía al Ministerio Público. No ha sido al revés, no es que ella buscó a Cueva. Cueva visitó la institución y ahí hablaron sobre las percepciones que tienen los magistrados sobre el actuar del Ministerio Público”, añadió.

Una inusual reunión

La versión que Patricia Benavides le dio a Jorge del Castillo tiene dos detalles adicionales. Su reunión con el juez Cueva no figura en el archivo de sus actividades oficiales en la web de la Fiscalía. Además, al revisar el registro de visitas al Ministerio Público durante el mes de agosto de este año no figura ningún ingreso del juez Cueva.

Al ser consultado por el periodista, sobre si le causó asombro que luego de 14 años Patricia Benavides lo llame, el juez indicó que no.

“No es una cosa personal, es una cosa institucional, es una cuestión donde hay un magistrado que quiere explicar a alguien un problema que tiene y considera que la asociación lo puede defender”, señaló para Cuarto Poder.

La abogada Patricia Benavides se presenta en la sesión de la comisión de Justicia y Derechos humanos del Congreso de la República presidida por la parlamentaria Janet Rivas Chacara. La ex fiscal de la Nación llega a dar sus declaraciones por las investigaciones en su contra y el caso Valkiria. Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec

Una ayuda para evitar investigaciones

La versión de “visita institucional” tiene poco sustento para algunos abogados, como el doctor Miguel Pérez Arroyo.

“El espacio adecuado tendría que haber sido en la Asociación de Magistrados y la persona que se me indica que es la magistrada Patricia Benavides tendría que haber acudido a ese lugar. Con los cuidados que implica (...) porque no estamos hablando de cualquier autoridad, estamos hablando de la Fiscal de la Nación (...) que no solo detenta la persecución del Estado, sino el monopolio de la acción penal”, expresó el letrado.

Habla el hombre de confianza

Según los testimonios recogidos, por el hombre de confianza de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, expresó que ese día estuvo presente en la reunión con Cueva.

De acuerdo a sus declaraciones, durante su detención, que dicha reunión fue el primer paso que dio Patricia Benavides para acercarse e influenciar a una sala cercana a la que decidiría su reclamo: el de suspender las investigaciones en su contra en la Junta Nacional de Justicia.

Un dato clave en esta investigación es que durante la misma semana en que se realizó la reunión entre el juez Cueva y Patricia Benavides, el Sexto Juzgado Constitucional le dio la razón a la exfiscal de la Nación y, así, le permitió bloquear las investigaciones en su contra que la Junta Nacional de Justicia venía trabajando.

