Ayer, la Junta de Portavoces del Congreso acordó citar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para este viernes 15, a las 3:00 p.m., a fin de que puedan ejercer su defensa frente al Pleno ante la moción que recomienda removerlos “de manera inmediata”, tras haber suspendido en el cargo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el plazo de seis meses.

Al respecto, el legislador de Perú Libre (PL), Flavio Cruz, remarcó que a su agrupación “le importa poco” si es que la moción logra tener éxito o no debido a que un grupo similar los sustituirá en el cargo.

En ese sentido, consideró que debería buscar un “cambio profundo” en la JNJ.

“Es un tema de los que han propuesto la moción. Nos importa poco si se alcanzan los 87 votos o no, porque igual si se va la junta, ¿qué ganamos nosotros? Entrará otro grupo de similar naturaleza y harán lo mismo. Nosotros vamos por el cambio profundo de las cosas”, dijo a radio Exitosa.

Cruz adelantó que PL aún no tiene una decisión final respecto a si apoyarán la remoción de los miembros de la JNJ o no, por lo que recalcó que están a la espera de escuchar los descargos de estos magistrados en el Pleno.

“Espero escucharlos y luego, finalmente, vamos a tomar una decisión. Nosotros somos un partido antisistema y este sistema no lo hemos construidos nosotros y vemos que no funciona. No sabemos si alcanzarán los votos para ver qué más proponemos, de repente terminamos teniendo la razón diciendo esto no va más”, apuntó.

Respalda suspensión de Benavides

Respecto a la decisión de la JNJ de suspender, por 6 meses, a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, el legislador respaldó dicha medida.

Sin embargo, recalcó que ello no exime al órgano encargado de designar jueces de su “deficiente desempeño”.

“La fiscal de la Nación está muy bien suspendida, pero eso no lo santifica a la JNJ de ninguna manera. Ya hemos conocido su deficiente desempeño. Se supone que es una institución de alto desempeño que debió demostrarlo”, cuestionó.

