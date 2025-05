El Gobierno expresó su rechazo a las cinco denuncias constitucionales que interpuso la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la presidenta Dina Boluarte, en menos de 48 horas.

En conferencia de prensa, el premier Eduardo Arana cuestionó el “uso indebido de los mecanismos procesales” contra la jefa de Estado, así como advirtió una “politización de la justicia”.

“Desde el Ejecutivo expresamos además de nuestra preocupación, nuestro total rechazo a estas denuncias que se han presentado porque vulneran el debido proceso y evidencian, sin duda alguna, que desde la más alta esfera de la Fiscalía se está utilizando estos mecanismos con el propósito de presentar denuncias que no tienen asidero ni un futuro procesal y constitucional”, indicó en conferencia de prensa.

Recordó que el diseño constitucional en nuestro país está elaborado sobre la base de la separación de poderes. Esto tiene como propósito que cada institución, organismo constitucionalmente autónomo y cada poder del Estado pueden desarrollar sus funciones en el ámbito de su competencia, pero respetándose mutuamente.

“Ninguna autoridad puede ejercer el ámbito de sus funciones sobrepasando o incumplimiento el mandato de la Constitución o de la ley”, remarcó.

En ese sentido, insistió que aquí no se trata de hacer una “defensa cerrada” en favor de Boluarte, sino de advertir que no se puede instrumentalizar un organismo constitucional, en alusión al Ministerio Público.

“Queda claro que, conforme al artículo 117 de la Constitución, la figura de la presidenta solo puede ser denunciado por cuatro causales que están previstas en la Constitución. Ninguno de estos casos presentados por la Fiscalía de la Nación se ajusta a lo previsto en la Carta Magna”, recalcó.

Arana añadió que “ningún peruano, ni siquiera la presidenta, está por encima de la ley, pero tampoco está por debajo de ella”.

“Todos los peruanos, incluido la presidenta, no puede estar al capricho o al designio personal de una autoridad cuando lo estime pertinente. No se puede formular denuncias incompletas, que no tengan el fundamento legal o que vulneren el debido proceso”, cuestionó.

BOLUARTE PLANEA VOLVER A INFORMAR SOBRE SUS ACTIVIDADES

En otro momento, Arana se pronunció por la reciente encuesta de Ipsos Perú, en la que se dio a conocer que la mandataria registra un 94% de desaprobación. Es más, diversos diarios en París (Francia) resaltaron la impopularidad de Boluarte y la tildaron como la “presidenta más odiada del mundo”.

El premier dijo que este sondeo debe ser tomado como una reflexión, por lo que dijo que desde el Gobierno harán los esfuerzos para que la ciudadanía sienta que están cumpliendo con su tarea.

“Las encuestas para nosotros son un referente y nos ayuda a tomar la temperatura de la población, pero el Gobierno también tiene varias formas de entender el sentir de la gente”, indicó.

A su juicio, la mandataria tiene un contacto permanente con la población, así como informa frecuentemente de sus actividades

“Tiene una relación muy cordial con muchos de los sectores empresariales y políticos”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que la presidenta planea volver a informar sobre sus actividades ante la prensa.

“Con la señora presidenta hemos conversado y ella misma ha mostrado su interés en que va a retomar sus presentaciones para informar las actividades que realiza desde Palacio de Gobierno”, enfatizó al ser consultado por los más de 200 días que lleva Boluarte en cura de silencio.

