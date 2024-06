Tras permanecer cerca de 10 meses en Estados Unidos, el presunto financista del expresidente de Pedro Castillo y dueño de la casa del jirón Sarratea (Breña), Alejandro Sánchez Sánchez, arribó al Perú el último jueves tras ser deportado por las autoridades norteamericanas.

Cuatro días después, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió que este sea recluido en el Establecimiento Penitenciario de Huaral, según informó Canal N.

Al respecto, el abogado de Sánchez, Tomás Gálvez, reiteró una vez más que su su patrocinado no se someterá a ningún proceso de colaboración eficaz ya que este sostiene que “no ha cometido ningún delito”.

“Lo que pasa es que él (Alejandro Sánchez), como me indicó en un primer momento cuando tomé su defensa, se mantiene en que no ha cometido ningún delito y que todo esto es una persecución en su contra. Ciertamente en esas condiciones no puede someterse a ninguna colaboración eficaz, porque el que se somete a colaboración eficaz es porque reconoce la comisión de un delito. En este caso, él dice que no ha participado en ningún hecho ilícito, por lo que se descarta la posibilidad de una colaboración eficaz”, indicó a RPP.

Sin embargo, el también exfiscal supremo abrió la puerta a que el empresario colabore con la justicia en calidad de testigo protegido. Añadió que su cliente sí conoce algunos hechos irregulares que ocurrieron durante el gobierno de Castillo, pero recalca que no ha participado en ellos.

“La confesión sincera también implica reconocer responsabilidad sobre un delito. Ahora, lo más posible que veo es que podría ser una testimonial protegida (testigo protegido), teniendo en cuenta que él sí conoce de algunos hechos irregulares que se produjeron. Él conoce de ciertos casos, pero no ha participado en los mismos”, aseveró.

Descarta vínculos con Bruno Pacheco

En otro momento, Gálvez aseguró que su cliente no tiene ningún tipo de vínculo con el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

Según dijo, Sánchez considera a Pacheco como casi un “enemigo”.

“Con Bruno Pacheco no tuvo buena relación, es más, casi son enemigos. Desde el momento en que Alejandro Sánchez se entera que está incurriendo en irregularidades, él se lo comenta a Pedro Castillo y, a partir de ese momento, se distancian con Pedro Castillo”, acotó.

En es sentido, negó que Pacheco haya estado en la casa de Asia del empresario, que fue allanada por el Ministerio Público en el marco del caso ‘Gabinete en la sombra’.

