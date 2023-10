El último lunes la canciller Ana Gervasi informó que Estados Unidos le negó el asilo al empresario Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea (Breña) donde despachaba clandestinamente el expresidente Pedro Castillo.

“Se nos ha informado que las autoridades estadounidenses le han negado el asilo que había solicitado. El señor (Alejandro) Sánchez; sin embargo, ha apelado y esa apelación será decidida por las autoridades norteamericanas en los próximos días, de manera que esperamos que pueda ser deportado muy pronto al Perú para hacer frente a la justicia”, indicó en conferencia de prensa.

No obstante, el abogado de Sánchez, Tomás Gálvez, desmintió la versión de Gervasi. En entrevista con RPP, el también exfiscal supremo explicó que lo que se hizo público es un primer informe de la policía norteamericana, que no fue favorable para los intereses de su cliente. En ese sentido, remarcó que aún no se pronuncian los jueces de la corte de EE.UU. frente al pedido de asilo.

“No es cierto (que le hayan negado el asilo), lo que pasa es que esto es un primer informe que hace la policía, pero todavía no hay un pronunciamiento de la corte. Entonces, el primer pronunciamiento de la policía no es favorable porque tiene que determinar una especie de temor fundado de persecución (...) son los jueces que los van a resolver en primera y segunda instancia”, señaló.

Es más, el abogado mencionó que en caso su petitorio sea rechazado por los jueces, hay la posibilidad de recurrir a una tercera instancia o, incluso, hasta un hábeas corpus para evitar que su patrocinado sea repatriado al Perú.

“Eso se va a definir. Nosotros desde la defensa siempre hemos abogado porque regrese y él (Alejandro Sánchez) se iba a entregar”, apuntó.

Respecto a cuál es la condición actual del examigo de Castillo, Gálvez aseguró que este no se encuentra detenido en EE.UU., tal como se cree. Según dijo, el empresario trató de ingresar ilegalmente a ese país debido a la incautación de su visa y pasaporte.

“Él (Alejandro Sánchez) está en un centro de reclusión para personas que están solicitando asilo en Estados Unidos. No está detenido propiamente porque no tenía orden de captura internacional, sino que lo detuvieron porque cruzó la frontera ilegalmente (...) Él tenía visa, múltiples ingresos (a EE.UU.). Cruzó ilegalmente porque ciertamente su pasaporte y su visa se las incautaron. Cuando ven el registro se encuentran que tiene visa y múltiples ingresos, entonces era una situación realmente especial”, sostuvo.

Tomás Gálvez negó que Estados Unidos le haya negado el asilo a su patrocinado, Alejandro Sánchez Sánchez.

Alejando Sánchez se encuentra confiado en que obtendrá el asilo

En otro momento, el exfiscal indicó que actualmente Sánchez, sobre quien pesa 30 meses de prisión preventiva en el marco del caso ‘Gabinete en la sombra’, se encuentra confiado en que obtendrá el asilo político en EE.UU.

“Él (Alejandro Sánchez) aduce que la dedición que se tomó en el Poder Judicial es arbitraria, que la abogada va a demostrar eso y que le van a conceder el asilo, esa es su expectativa, es lo que él me ha dicho”, acotó.

Según dijo, el empresario tiene como argumento a su favor que la Interpol se negó a emitir la alerta roja porque adujo razones políticas.

“Si le aceptaron la solicitud y se ha seguido el trámite es porque han encontrado, por lo menos, indicios de alguna persecución”, consideró.

El dueño de la casa del jirón Sarratea fue detenido el pasado 8 de setiembre en la frontera entre México y EE.UU. por la Patrulla Fronteriza en Texas cuando intentaba cruzar irregularmente.

Desde noviembre del 2022 a la fecha está incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y se ofrecía S/30,000 por cualquier información que condujera a su paradero.

