Fray Vásquez Castillo, sobrino prófugo del expresidente Pedro Castillo, confirmó desde la clandestinidad que está realizando coordinaciones con la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) para eventualmente ponerse a derecho.

En entrevista con Cuarto Poder, Vásquez Castillo también rechazó el hecho de que lo hayan sindicado como uno de los brazos operativos de Castillo Terrones para cometer actos ilícitos.

“Actualmente se ha dicho muchas cosas de mí. Se ha venido diciendo, en el sentido de que yo sería pues el brazo operativo y de confianza para actos ilícitos por parte del presidente Pedro Castillo, lo cual rechazo rotundamente. No, no hay hasta el momento una prueba contundente que me vincule a dichos dichos”, manifestó.

“Yo he pedido a la Fiscalía, en los últimos acercamientos que ya hemos tenido, igual también he pedido al equipo especial de la policía nacional, que seguimos coordinando para ver un posible entendimiento y ponernos a derecho, principalmente, para decir las cosas como ha sido”, añadió.

Además, el sobrino del exmandatario sostuvo que existen personajes que se han acogido a la colaboración eficaz y que “lamentablemente” no están contado todo y, por el contrario, solo estarían diciendo lo que les conviene. “Yo estoy dispuesto a dar mis declaraciones ante la fiscalía, pero solamente le he pedido pues que se respete el debido proceso y en eso estamos” reiteró.

Fray Vásquez también rechazó haber llevado a personas o empresarios a reunirse con el exmandatario haber cobrado por esos encuentros. En la misma línea, dijo haber pedido al Ministerio Público que revisen las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno y su departamento.

“También en Palacio existen, además de cámaras, existe personal de la residencia donde yo siempre he ido y estoy seguro que ninguno de ellos va a declarar que yo he llevado a funcionarios o empresarios porque las visitas a Palacio principalmente han sido únicamente familiares”, explico.

Como se recuerda, en marzo del 2022, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva en contra de Vásquez Castillo por el caso Puente Tarata III. Ello, luego de las confesiones de la empresaria Karelim López sobre supuesta reuniones para direccionar la licitación de la obra.

