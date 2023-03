El abogado de Fray Vásquez, prófugo sobrino del expresidente Pedro Castillo, descartó que su defendido se vaya a entregar a la justicia pese a que en su contra haya una orden de prisión preventiva de 36 meses por presunta colusión agravada por el caso Puente Tarata.

Iván Ramírez, defensor legal de Vásquez Castillo, señaló han tratado de tener un acercamiento al equipo especial de fiscales, liderado por Marita Barreto, pero aclaró que no el familiar del exmandatario no tiene intención de entregarse a la justicia en corto plazo, mientras la Fiscalía no corrija imputaciones en su contra.

“Lamentablemente no hemos tenido frutos muy positivos y es por eso que Fray ha decidido, por el momento, todavía no ponerse a derecho. Cree conveniente esto porque existe una falta de garantías en este proceso porque se declaró fundada una prisión preventiva con pocos elementos de convicción”, manifestó en diálogo con RPP.

En ese sentido, agregó que no descarta que Fray Vásquez se entregue, pero cuando existan las garantías procesales correspondientes.

Seguidamente, el abogado dijo que le recomendó a su defendido que no reconozca alguna culpabilidad para intentar llegar a un acuerdo para ser colaborador eficaz de la Fiscalía.

“Es una decisión muy personal de mi cliente pero como abogado le he recomendado que no aspire a ningún tipo de colaboración, pero esa decisión la tiene él”, explicó.

Además, Ramírez confirmó que Fray Vásquez le comentó hace unos días que se mantiene prófugo en territorio nacional, por lo que descartó que haya salido al extranjero.

En otro momento, Iván Ramírez apuntó que no le consta que el sobrino de Castillo Terrones haya permanecido escondido en la casa de La Molina de Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, tal y como lo aseguró el extranjero.

