Pese a que en días anteriores el ciudadano extranjero Jorge Hernández ‘El Español’, sindicado por la Fiscalía como coordinador del presunto grupo de contrainteligencia formado durante el gobierno de Pedro Castillo, confirmó su participación ante la comisión de Fiscalización, hoy decidió guardar silencio ante el referido grupo de trabajo.

“(Me han citado) por un tema en el cuál tengo una condición de colaboración con la Fiscalía y, en este caso, la Fiscalía me indica que, sobre el caso que se está investigando, no puedo dar declaraciones, a menos que el fiscal a cargo de la investigación me autorice hablar sobre este tema”, dijo ante los integrantes de la comisión que preside Héctor Ventura.

Como era de esperarse, esta postura ocasionó molestia en los congresistas, quienes le recordaron al ‘Español’ que el día de ayer brindó una entrevista a un medio de comunicación y contó varias cosas, pese a que ya era colaborador eficaz.

“El señor (Jorge Hernández ‘El Español’ se ha paseado por todos los canales (...) si no va responder a esta comisión, pido que se retire de esta sesión”, dijo muy ofuscada Martha Moyano, tras calificar esta postura como una burla.

En tanto, Vivian Olivos le reclamó al investigado por guardar silencio. “Este señor pretende obstruir a la justicia”, acotó tras recalcar que la postura del ‘Español’ le recuerda mucho a las asumidas por varios exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo.

En respuesta, el abogado de Hernández Fernández, Ricardo Franco, indicó que su cliente sí estaba dispuesto a declarar ante la comisión; sin embargo, contó que ayer recibió una llamada de la Fiscalía, en la que le recomendaron que guardara silencio.

“No es que (’El Español’) quiera sorprender a los congresistas. Repito, después que terminó la entrevista, le llamo la Fiscalía y le dijo que tenía que guardar la reserva”, añadió el abogado.

Al ser consultado por si se ratifica en todo lo que declaró ante los medios de comunicación, ‘El Español’ respondió que sí.

“Nosotros vamos a valorar el comportamiento del invitado ante esta comisión”, señaló Ventura.

Ayer, Jorge Hernández ‘El Español’ confirmó en una entrevista con Canal N que se ha convertido en aspirante a colaborador eficaz de la Fiscalía, tras aceptar que cometió el delito de tráfico de influencias. Además, aseguró no conocer personalmente a Castillo, pero sí a su entorno familiar.

