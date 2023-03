En una entrevista brindada al programa “Día D”, Jorge Hernández ‘El Español’, ciudadano extranjero sindicado por la Fiscalía como coordinador de un grupo de contrainteligencia formado durante el gobierno de Pedro Castillo, no solo aseguró que brindó refugio al prófugo Fray Vásquez, sino que también acusó al excomandante general de la PNP, Luis Vera Llerena, de querer tener en su institución a gente allegada a sus objetivos, por lo que buscó reasignar algunas jefaturas policiales.

Al respecto, Vera Llerena rechazó estas declaraciones, al señalar que siempre se opuso a los cambios que intentó hacer ‘El Español’ en la PNP, con la venia de Castillo.

“(’El Español’) quería sacar al general (Óscar) Arriola, al general (Harvey) Colchado, porque eran una piedra en el zapato y yo me opuse. (El exministro) Dimitri Senmache lo conocía más que yo. Yo me he opuesto en muchas cosas contra este señor y los cambios que quería hacer. El segundo enfrentamiento que tuve fue por los operativos contra los prófugos, me llamaron la atención, me amenazaron”, indicó a RPP.

En ese sentido, Luis Vera Llerena, quien es investigado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con ‘El Español’, remarcó que esta persona es peligrosa y que está ocultando la verdad. Añadió que siempre lo ha presionado por cambios en la institución cuando estaba en la Policía.

”(’El Español’ dice la verdad a medias, lo que le conviene. Mostró un celular donde tiene chats ¿cómo es posible que lo tenga y no lo han incautado? está en una mansión, me sorprende que un señor de esa calaña esté en el país burlándose y tengo entendido que está extorsionando a funcionarios y generales porque esa es su modalidad y eso lo diré con documentos y testigos en la Fiscalía esta semana”, sostuvo.

Finalmente, negó que haya cometido algún tipo de delito en las reuniones que sostuvo con ‘El Español’ y el extitular del Interior, Dimitri Senmache.

“Asistir a esa reunión, hacer los cambios (en la PNP) ¿es una conducta criminal de mi parte? estaba con el ministro, era orden del presidente, pero entenderá que Senmache duró un mes y yo continué, me enfrenté al gobierno y me destituyeron ilegalmente, no me quedé callado”, aseveró.

