Dos días después del allanamiento a su vivienda en el marco de la investigación que se sigue a Jorge Hernández Fernández ‘El Español’, ciudadano extranjero sindicado por la Fiscalía como coordinador de un presunto grupo de contrainteligencia formado durante el Gobierno de Pedro Castillo con la finalidad de espiar a los opositores políticos y amedrentar a otras altas autoridades, el excomandante general de la PNP, Luis Vera Llerena, rompió su silencio y reconoció que sí conocía al investigado, pero con otro nombre.

“Yo no lo conocía como Jorge Hernández Fernández. No lo conocía como tal. Cuando ya he leído su información como colaborador eficaz, en el cuál indica que había tenido reuniones conmigo, y lo ratifica el exministro Dimitri Senmache, ahí sí puedo ver que, efectivamente, es esta persona. Ahora puedo certificar que es la misma persona (con la que me reuní), por la información que leo cuando me hacen llegar la denuncia”, señaló a RPP.

El exalto mando policial explicó que cuando se reunió con ‘El Español’ se lo presentaron con el nombre de Javier, pero que era apodado con el alias de ‘Gringo’. Según dijo, fue obligado por Castillo para reunirse con este sujeto.

“Cuando íbamos a las reuniones él (’El Español’) estaba tapado y con un gorro, estábamos en época de pandemia. Yo no podía certificar que era la misma persona, pero ahora sí (lo reconozco), por las declaraciones que hay en esos documentos que dice que nos hemos reunido. Esta persona, este siniestro, ha estado cercano al presidente. El presidente (Pedro Castillo) me ha obligado, nos ha obligado con el ministro Dimitri (Senmache), en las tres oportunidades que nos hemos reunido”, aseveró tras precisar que dichas reuniones fueron convocadas por Senmache, a pedido del mismo expresidente.

Pese a esto, Vera afirmó que nunca accedió a los chantajes y a todas las presiones que ejercía ‘El Español’. Según dijo, la intención de esta persona era afectar los cambios que realizó al interior de la Policía, los cuales calificó de formales y legales.

“Yo ya me apersoné a la Fiscalía, ya me allané a que se aclare totalmente porque, por hacer estos cambios, no puedo ser integrante de una organización criminal”, apuntó.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, tanto Vera como su sucesor en el cargo, Raúl Alfaro, recientemente destituido en el cargo, formaban parte de esta presunta red de contrainteligencia formada durante la gestión de Castillo.

En tanto, ‘El Español’ fue puesto ayer en libertad tras permanecer 15 días detenido por la Policía; sin embargo, afronta un pedido de impedimento de salida del país. Trascendió que se acogió a la colaboración eficaz.

