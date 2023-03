La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuestionó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) haya abierto una investigación preliminar en su contra por presuento hechos irregulares, como los cambios en la conformación del Equipo Especial de Cuellos Blancos.

A través de un pronunciamiento público, Benavides Vargas indicó que dichas acciones de la JNJ forman parte de un “acto ilegal y arbitrario” y obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónica suyas en los audios del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“La resolución de la JNJ es nula, puesto como ya he dicho en más de una oportunidad el Equipo Especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario ha sido reforzado. En solo seis meses se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios. En seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años”, manifestó la fiscal.

Seguidamente, la titular del Ministerio Público consideró que la indagación preliminar es parte de uno de los “ataques” que se han iniciado en su contra por “investigar al poder político”.

“Esta decisión de la JNJ constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomé la decisión de investigar al poder político, los cuales constituyen los riesgos valorados por la Comisión Internamericana de Derechos Humanos, que me otorgó la medida cautelar para garantizar el cumplimiento como función de fiscal de la Nación”, expresó.

En ese sentido, Patricia Benavides apuntó que abrir esta investigación es un acto de amedrentamiento y obstrucción a su función fiscal. Además, dijo no querer pensar que la medida obedecer a los resultados del Equipo Especial de Cuellos Blancos, que terminará en los próximos meses la transcripción de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en el que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Castillo por actos de corrupción y que se investiga a altos funcionarios del actual Gobierno por violación de los derechos humanos y corrupción”, agregó Benavides Vargas.

