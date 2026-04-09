ONPE. (Foto: Andina)
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a las organizaciones políticas participantes en la franja electoral de las Elecciones Primarias de las Elecciones Regionales y Municipales (EP ERM 2026) que se ha dispuesto la ampliación excepcional del plazo para la recepción de spots.

, señaló la ONPE.

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Indicó que, en ese sentido, el plazo para la presentación de spots se extiende hasta el 13 de abril de 2026, que será la última fecha del vencimiento definitivo para la entrega de los materiales correspondientes, en virtud de lo establecido en la normativa vigente.

"La presentación se realizará, de manera presencial, en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) de la ONPE, ubicadas en las capitales de los departamentos, a excepción de la ORC Tarapoto; en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) Bellavista, Moquegua, Moyobamba y Tumbes; y en la Mesa de Partes Física de la Sede Central de la ONPE ubicada en Jr. Washington 1894 - Lima“, precisó el comunicado.

Del mismo modo, indicó que, de manera excepcional, los días sábado 11 y domingo 12 del presente mes, la presentación de spots podrá realizarse a través de Mesa de Partes Virtual de la .

La entidad también exhortó a las organizaciones políticas a cumplir con la presentación de sus spots dentro del plazo indicado, a fin de asegurar su correcta programación y difusión.

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