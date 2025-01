Janet Tello Gilardi juró como nueva presidenta del Poder Judicial para el periodo 2025-2026. La magistrada suprema reemplaza en el cargo al juez Javier Arévalo Vela.

En su discurso, durante la ceremonia de apertura del año judicial 2025, Tello Gilardi se dirigió al Poder Ejecutivo y al Congreso, señalando que la institución que lidera no es un tercer poder del Estado. Además, aseguró que luchará por el liderazgo y la independencia judicial.

“Les anuncio que mi gestión se centrará en cuatro ejes estratégicos: primero, el fortalecimiento del liderazgo del Poder Judicial, bajo el esquema de la equivalencia constitucional y separación de poderes. No hay prelación. No hay un primer poder, segundo poder o tercer poder. El Poder Judicial no es el tercero. Hay una relación de pares”, señaló.

Asimismo, complementó la idea asegurando que los otros puntos a desarrollar durante su mandato serán mejorar la gestión jurisdiccional y los servicios judiciales a nivel nacional, optimización de la gestión del soporte administrativo con el uso de la tecnología y la autonomía presupuestal de la institución.

“Garantizaremos el derecho a la justicia para todas y todos en condiciones de igualdad, sin discriminación. Y para hacer realidad estos ejes hemos definido 135 acciones completas”, agregó.

Finalmente, Janet Tello señaló que desde su gestión se buscará superar la crisis de desconfianza de la población hacia el sistema judicial. “La reconstrucción de la confianza requiere un esfuerzo sostenido, basado en el diálogo, la transparencia y la acción conjunta entre los poderes del Estado y la sociedad”, afirmó.

Previamente, durante su discurso de balance de gestión, Javier Arévalo resaltó que la institución judicial no tiene problemas con ningún poder del Estado, pero defenderán su autonomía. Asimismo, diji que espera que para la próxima gestión el Poder Ejecutivo y el Congreso sí otorguen el presupuesto requerido.