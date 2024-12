La magistrada fue elegida este jueves en una primera vuelta con diez votos a favor.

Uno de los retos más importantes que tendrá que enfrentar la nueva titular de la Corte Suprema es mejorar la imagen de la justicia peruana, mediante una serie de acontecimientos que deberán ocurrir desde el 02 de enero de 2025, inicio del año judicial.

Según la última encuesta de Datum, el 77% no confía en el trabajo de los jueces y solo 19% sostuvo que sí confía en su labor. Entre las razones del 77% que no confía en los magistrados figuran las siguientes razones: son corruptos, reciben dinero de los delincuentes (68%), son incapaces, no hacen bien su trabajo y no están preparados (14%) y dejan libres a los delincuentes (8%), entre otros.

Retos

Elvia Barrios, la primera mujer en la historia en asumir la presidencia del Poder Judicial, y que hoy forma parte de la Corte Suprema, resaltó que el rol de las mujeres en escenarios de decisión, saludando así a la magistrada Tello, con quien ha trabajado en diferentes instancias judiciales.

“Las mujeres estamos en capacidad, precisamente, de intervenir en estos escenarios de decisión, de gran gestión, para hacer profundos cambios en la institución y eso significa que ahora hay una mayor apertura en la Corte Suprema, una visión mucho más amplia con relación a nuestro intervención en estos ámbitos”, dijo Barrios en entrevista con Gestión.

“Lógicamente eso es algo que a mí me llenó de satisfacción, la elección de la doctora Tello. Durante años venimos trabajando a través de nuestras comisiones, yo a través de la Comisión de Justicia de Género, ella independientemente de su trabajo jurisdiccional a través de la Comisión de Acceso a la Justicia; hemos tenido un trabajo sostenido al interno del Poder Judicial, más allá de nuestra actividad”, agregó.

En cuanto a los retos que enfrentará la magistrada suprema, Elvia Barrios destacó que uno de los más importantes será la defensa de la independencia judicial.

“En este conflicto permanente que tenemos y con los proyectos de legislativo, la defensa de la independencia judicial constituye hoy por hoy una actividad permanente que va a tener que llevar a cabo la nueva presidenta del Poder Judicial”, señaló.

Asimismo, aseguró que otro desafío se asienta en implementar el expediente judicial electrónico.

“Nosotros tenemos un proyecto importante con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar en toda su magnitud el expediente judicial electrónico. Esto significa la digitalización de todo el proceso desde que empieza hasta que termina, tanto en el ámbito penal como en las otras disciplinas jurídicas. Se ha avanzado con relación a este proyecto, estamos en la etapa del desarrollo del software y creo que en estos dos años de gestión lo que tiene que hacer es simplemente darle mucho empuje a este proyecto con personal muy calificado para lograr concretizar el expediente judicial electrónico. Es justicia digital en el Poder Judicial de manera general y total”, consideró.

Por otro lado, José Ugaz, jurista y exprocurador, consideró que su primer reto es recuperar el liderazgo del Poder Judicial. “Lamentablemente con la gestión del presidente anterior (Javier Arévalo) ha sido bastante deslucido. No se ha notado una cabeza visible del poder, a diferencia de varios jueces que han venido cobrando notoriedad por las decisiones que han tenido, bastante positivas algunos de ellos, en contener las arremetidas del Congreso de la República. Entonces, creo que esa falta de liderazgo puede ser recuperada ahora con una magistrada con la trayectoria que tiene la magistrada Tello”.

El también exprocurador señaló que otro reto muy importante para la Dra. Janet Tello es unificar los criterios de interpretación del Poder Judicial a raíz de las “leyes inconstitucionales” que se han venido dando en los últimos meses. “Claramente son normas que violan la Constitución y que han pretendido reformarla sin el procedimiento establecido constitucionalmente para esas reformas. Entonces, si bien es cierto, hay varios jueces que están inaplicando esas normas, como las de lesa humanidad, la de crimen organizado, la que entrega la dirección de la investigación a la policía, etc”, agregó.

La tecnología también será clave en el desarrollo de su gestión, dice Ugaz. “No puede ser que mientras el crimen organizado y otro tipo de economías ilegales utilizan herramientas modernas, el Poder Judicial todavía no cuente con instrumentos de inteligencia artificial, análisis de redes, plataformas de procesamiento de Big Data, etc., que permitan una mayor eficiencia en la lucha contra el crimen organizado que tanto daño está haciendo el país en este momento”, expresó.

Perfil de Tello Gilardi

Nacida en Arequipa, es Doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Maestra en Derecho con mención en Política Jurisdiccional y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Egresada de la Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la UNMSM.

Fue jueza superior titular entre enero de 1996 y enero de 2013, llegando a formar parte de la 2º Sala Penal para Procesos con Reos Libres, la 4º Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel y de la 2º Sala de Familia.

En 2013 fue designada como Jueza Suprema Titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Posteriormente integró la Sala Civil Permanente, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente y la Sala Civil Transitoria. En esta última preside la Primera Sala de Derecho Constitucional y Constitucional Transitoria.

Tello también es titular de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Además, fue parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales, Comisión de Integridad Judicial, y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena.

Es asociada fundadora de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) y asociada presidenta de la Asociación Peruana de Mujeres Jueces.

asociada presidenta de la A lo largo de su extensa carrera ha recibido diversos reconocimientos, como la Orden al Mérito de la Mujer 2018, otorgado por el Gobierno; y el premio Líderes de Derechos Humanos: Rostros por la Igualdad 2019, entregado por el Gobierno de Canadá. Además, la Asociación Nacional de Juezas del Perú destacó su labor con un reconocimiento a “su impecable y destacada trayectoria”.

SOBRE EL AUTOR Carlos Rosales Salas Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.