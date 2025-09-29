Los distritos de Ninabamba y Pion, ubicados en las provincias de Santa Cruz y Chota respectivamente, en la región Cajamarca, realizaron por cuarta vez consecutiva sus elecciones municipales debido al alto nivel de ausentismo electoral en los procesos anteriores, lo cual impidió la designación de nuevas autoridades.

La Oficina Nacional de Proceso Electorales (Onpe) dio a conocer los resultados oficiales de estas Elecciones Municipales Complementarias, realizadas el 28 de septiembre en los mencionados distritos de Ninabamba y Pion.

Según la Onpe, el 100% de las actas de Ninabamba fueron procesadas y contabilizadas a la 01:34 de la mañana del lunes 29. En este distrito, Alianza para el Progreso obtuvo 713 votos y Perú Libre 367 sufragios, con 20 votos en blanco, 65 nulos y una participación de 1165 electores, lo que corresponde al 56.77% del padrón.

En Pion, los resultados se consolidaron a las 08:29 de la mañana del lunes. En esta localidad, Perú Libre alcanzó 382 votos, hubo 13 votos en blanco y 8 nulos, con 403 votantes, equivalente al 36.87% del electorado.

La Onpe precisó que el traslado de las actas por vía terrestre hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe) en Cajamarca tomó aproximadamente 4 horas desde Ninabamba y 12 horas desde Pion.

Asimismo, el proceso contó con la participación de 32 representantes de las Fuerzas Armadas, 34 de la Policía Nacional, 23 miembros de mesa titulares, 11 suplentes y 5 de la cola.

También estuvieron presentes delegados de diversas instituciones como del Jurado Nacional de Elecciones con 21, 3 de la Fiscalía de la Nación, 4 de la Defensoría del Pueblo, 9 del Reniec y 27 personeros de organizaciones políticas.