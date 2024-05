El Gobierno de Dina Boluarte firmó el contrato con Panam Sports y la Municipalidad Metropolitana de Lima para la organización de los XX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Sin embargo, durante su presentación, se restringió el ingreso a la prensa.

Según información de Canal N, Palacio de Gobierno no autorizó el ingreso de la prensa, ya que la firma de contrato con Panam Sports fue considerado como un evento privado.

Dina Boluarte comprometida con Panam Sports

Durante su participación en la ceremonia de la firma del contrato, Dina Boluarte ratificó su compromiso con el certamen deportivo: “El contrato firmado hoy, es prueba palpable de ese compromiso que tenemos con Lima 2027 y la garantía de que este evento será un éxito. Con unidad, trabajo y presupuesto, aseguraremos el buen desarrollo de los Panamericanos y Parapanamericanos”.

Posteriormente, la mandataria se refirió al retorno de la inversión del Gobierno en la realización de los Panamericanos y Panamericanos Lima 2027 será de US$ 3 por cada US$ 1 invertido, por lo que se estima que ingresarán unos US$ 900 millones para el Perú, señaló la Presidencia.

En esta línea, Dina Boluarte destacó la infraestructura con la que cuenta el país para el desarrollo de las disciplinas deportivas de alta competencia. Entre ellas, mencionó a las siguientes: la Villa Deportiva Nacional (Videna); el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, y el Polideportivo Villa El Salvador; el Complejo Panamericano Costa Verde, y el Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas.

Para el 2027, el Perú tendrá la infraestructura urbanística para albergar a los más de 9,000 deportistas y paradeportistas que visitarán la capital: “Para Lima 2027 se proyecta construir cinco edifi­cios complementarios, con los cuales se tendrá, en total, más de 8900 camas efectivas para los deportistas dentro de las torres de la Villa Panamericana”, dijo la mandataria.





