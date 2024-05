Ayer, la presidenta Dina Boluarte acudió a la sede del Ministerio Público para participar en un interrogatorio en el marco de la investigación que se le abrió por la desactivación del grupo especial de la PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

A su salida, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, no solo informó que su clienta respondió un total de 50 preguntas, sino también se mostró incómodo por una presunta filtración de las preguntas formuladas por el Ministerio Público durante dicha diligencia.

Esta mañana, Portugal informó a RPP que le recomendó a la mandataria no declarar más ante la Fiscalía de la Nación si se vuelve a filtrar información de los expedientes de dicha investigación preliminar.

“El artículo 324, numeral 1, establece una regla de prohibición. Creo que estamos en una sociedad no nómade, sino democrática. Y en una sociedad democrática hay estamentos normativos que deben estrictamente cautelarse (...) en el artículo 324, numeral 1, es absolutamente celoso respecto a la reserva de la investigación y en esa perspectiva de cautelar la norma, la secretitud de la investigación para evitar mal informaciones o manipulaciones que se pueda dar es que he recomendado esto a la presidenta”, anotó.

Sin embargo, manifestó que la Jefa de Estado aún no le ha dado una respuesta sobre este consejo legal. Explicó que, tras darle su recomendación, se produjo una “diferencia de opiniones” entre ambos, ya que ella entiende que es la “mandataria del país”, a pesar de una probable filtración desde la Fiscalía que no es controlada.

“Ha habido esa discrepancia de opiniones, es consciente que eso puede pasar y aún no hemos llegado a un consenso, pero mi posición con respecto a esa recomendación se mantiene (...) aún no lo hemos discutido de una manera bastante veloz, aún no nos hemos sentado a analizarlo”, apuntó.

El abogado también consideró que la intervención de cuatro fiscales en el interrogatorio de Boluarte fue inusual y hostil.

“Estaba el fiscal de la Nación, que me parece que, por protocolo y diplomacia, tenía que estar frente a la presidenta de la República. El trato fue en condición de presidenta investigada y no solo investigada, me parece que es una cordialidad y un acto de diplomacia y grandeza por parte de los fiscales. Pero al lado suyo estaba el fiscal, cuyo apellido no recuerdo, que estuvo en el allanamiento al domicilio de mi clienta”, cuestionó, tras precisar que toda esta situación fue incómoda.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Boluarte niega injerencia de la mandataria en desactivación del Eficcop

A favor de que Boluarte viaje a China

En la víspera, el ministro de Agricultura, Ángel Manero, anunció que Boluarte tiene previsto realizar en junio una visita oficial a China a fin de reunirse con su homólogo Xi Jinping para abordar dentro de los temas comerciales la exportación de carne al país asiático.

Respecto a este tema, Portugal recordó que la mandataria no tiene ninguna restricción o impedimento de salida del país, por lo que consideró que sí debería viajar a China.

“Con absoluta respuesta te lo manifiesto. Sí le recomendaría hacerlo porque la presidenta tiene que gobernarnos, tiene que establecer negociaciones internacionales, tiene que establecer tratados bilaterales, tiene que hacer relaciones políticas, y muchas de estas actividades y viajes al extranjero tienen una inyección económica en el país”, acotó.

El abogado remarcó que el mundo de la mandataria “no puede reducirse a acudir únicamente a situaciones fiscales, sino gobernar a ti, a mí y a todos los peruanos”.

LEA TAMBIÉN: Ministro Santiváñez justifica reunión de Dina Boluarte con jefe del Equipo que apoyaba al EFICCOP

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.