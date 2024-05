El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, sostuvo que su patrocinada no tuvo ninguna participación en la disolución del grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En conversación con los medios de comunicación, luego de participar en la diligencia donde el exministro del Interior, Mariano González, señaló que la decisión de disolver el equipo especial de la PNP fue legal, pero no atribuible a Boluarte.

“La desactivación del equipo no corresponde a la presidenta. Hay que empezar a distribuir los fueros, hay que empezar a distribuir las competencias normativas específicas dentro de un organigrama de nuestro sistema nacional y la presidenta no tiene absolutamente, ni en firma, vistos o en cualquier documento , nombre que la vincule, sino en su propia normativa”, aseveró.

“Ella no ordena situaciones irregulares en el hipotético caso que así lo considere el Ministerio Público”, agregó para luego señalar que deberá ser el exministro Walter Ortiz quien explique su decisión sobre desactivar al grupo policial.

Declaraciones neutrales

El nuevo abogado de la presidenta del Perú, manifestó que el exministro del Interior brindó un testimonio “absolutamente neutral” sobre su decisión de implementar el equipo especial policial en el 2022.

“Eso no lo dijo a la fiscalía. Me interesa lo que diga al fiscal y no a la prensa. No ha hablado de ningún tipo de vinculación de la presidenta, de ningún tipo de determinación al exministro. Absolutamente ninguna expresión de cualquier injerencia. De manera que lo que ha expresado fue seguramente para la tribuna, no para el fiscal, que es lo que nos interesa”, acotó.

El abogado de Dina Boluarte explicó que asumió la defensa de la presidenta en casos que la vinculan tanto en su rol como exministra de Desarrollo e Inclusión Social, como en su calidad de jefa de Estado, específicamente en los casos denominados Rolex y la desactivación del equipo de apoyo a Eficcop.

