Siguen las denuncias en contra de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Ahora, testigos clave acaban de revelar cómo el pariente de la mandataria los usaba para recolectar firmas y así tener oportunidad de inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a su partido ‘Ciudadanos por el Perú’ con miras a la presidencia 2026.

Se trata de subprefectos que, según sus relatos, eran utilizados para llenar fichas en la región de San Martín y así poder inscribir a dicho partido político. De acuerdo a lo contado en Cuarto Poder, Agustín Soria, subprefecto distrital de Alberto Leveau, Mac Sánchez, subprefecto del distrito de La Banda de Shilcayo, en San Martín, y Armando Villalobos, ex prefecto, contaron cómo es que operaba Nicanor Boluarte a su favor para obtener dichas firmas.

“Era requisito, una de las funciones que todo subprefecto debía llenar las fichas para afiliarse al partido político. ¿Cuántas le pidieron? 80 fichas”, expresó Mac Sánchez, subprefecto del distrito de La Banda de Shilcayo.

Griselda Herrera, la mano derecha de Nicanor en San Martín

Todos los testigos coinciden en que la profesora Griselda Herrera, se dedicaba a ser la operadora política de Nicanor Boluarte para manejar a los prefectos y subprefectos a fin de que se recolectara estas firmas a fin de que el partido del hermano de Dina Boluarte pueda obtener las firmas y ser inscrito en el JNE.

“El condicionamiento es si no cumples fichas, te vas al cargo. Si no cumples, te vas del cargo”, dijo Alberto Leveau.

Según el dominical, esta historia comenzó en Lima, el 26 de noviembre del 2022. Aquel día se llevó a cabo en la capital el primer plenario nacional de comités del partido de Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú, CPP. Dina Boluarte, entonces vicepresidente del país, era la anfitriona de esta reunión.

“En ese plenario Griselda me presenta al doctor Nicanor Boluarte Zegarra, a su esposa también y a las 2:00 de la tarde llega la doctora Dina Boluarte Zegarra”, contó Armando Villalobos.

Hay que tener en cuenta que en el 2021, la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, nombró a Griselda Herrera, jefa de Qalli Warma en la región San Martín, cargo que tuvo que dejar tras escandalosas denuncias en su contra.

Para agosto del 2022, Griselda Herrera reapareció constituyendo la ONG Allpaynipa Warmini junto a la esposa de Nicanor Boluarte Martha Reátegui, la cuñada presidencial.

“Las veces que he ido a casa Nicanor, he ido con Griselda, ella es la llave maestra, cuando he tenido que ir con ella”, precisó Armando Villalobos.

En el primer plenario de CPP de noviembre de 2022 se decidió que Nicanor Boluarte fuera el coordinador nacional del partido, y que la profesora Griselda Herrera y el médico Armando Villalobos fueran los coordinadores regionales del partido en la región San Martín.

Ascensos e irregularidades

Tras dicha reunión en noviembre del 2022, Griselda Herrera se encargaría desde entonces de manejar a todos los prefectos y subprefectos en la región San Martín. “Ella tenía el poder, por órdenes de arriba, por órdenes del número 2 que es el señor Nicanor, de ordenar que tal prefecto vaya o tal lo cesas, porque son órdenes”, dijo.

Además, de acuerdo al dominical, se conoció que Armando Villanueva fue nombrado prefecto provincial de San Martín. La orden de su nombramiento salió de la casa de Nicanor Boluarte en San Borja, Lima.

Coordinaciones y chats reveladores

Para mejor coordinación, testigos revelaron que Griselda Herrera creó un grupo de WhatsApp ‘CPP Tarapoto’, la “coordinadora” y su esposo, Fernando Navarro, notificaban a los prefectos y subprefectos los avances en la inscripción del partido CPP ante el Jurado Nacional de Elecciones.

“Ella tenía el poder del número 2 y yo tenía que acceder. ¿Quién era el número 2? El señor Nicanor Boluarte” manifestó Villalobos. “La injerencia era que nos llamaba a reuniones para tener que hacer las firmas, las fichas del nuevo partido político”, agregó.

Nicanor Boluarte.

LEA TAMBIÉN: Nicanor Boluarte y la relación que tendría con el director del Gobierno Interior

Amenazas

Tras lo revelado por Alberto Leveau, parte del requisito para ser prefecto o subprefecto es estar afiliado a este partido político.

En los chats, Griselda Herrera y su esposo Fernando Navarro enviaban sendos reclamos como estos, cuando había demora de los prefectos.

“Si asumieron un cargo de confianza, asumieron sabiendo bien claro cuál va a ser el trabajo político y si este pequeño trabajo de recolectar firmas para nuestra afiliación del partido político que nos encomendaron, si no pueden hacerlo, no lo hagan (...) y si no, caballero nomás, pongan su cargo a disposición, así de simple”, contó Leveau.

Hasta el momento, son varias denuncias en que el hermano de la presidenta, Dina Boluarte, sigue apareciendo por diversas injerencias en el Gobierno, pues no es la primera vez que aparecen testimonios de su accionar ante algunas instituciones del Estado.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.